«ЦСКА» одержал уверенную победу над «Краснодаром» - 3:0

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Борис Омельченко,

Сегодня, 23 февраля на стадионе "Арена ЦСКА" в 1/4 финала Пути РПЛ “Краснодар” встретился с ЦСКА Владимира Федотова. Арбитр матча Павел Кукуян. “Краснодар” только восьмой по итогам первой половины сезона Мир РПЛ. Во время зимней паузы ситуацию пришел спасать сербский специалист Владимир Ивич. ЦСКА же на своем поле стабильно хорош: семь побед, две ничьи (“Динамо” и “Спартак) и два поражения. Словом, обе осечки состоялись перед зимней паузой, когда у “армейцев” наблюдался небольшой спад. Составы:

ЦСКА (3-4-3): Акинфеев - Щенников, Виллиан, Набабкин - Мойзеc, Мендес, Кучаев, Гайич - Карраскаль, Обляков, Чалов. “Краснодар” (4-3-3): Сафонов - Петров, Алонсо, Кайо, Волков - Сперцян, Кевин, Кади - Ахметов, Кордоба, Ионов.

Игра в Москве началась, Обляков ворвался сейчас с левого края в чужую штрафную, после чего нанес он выстрел по рамке, однако попал в сетку ворот соперника, с внешней стороны. Интенсивное начало у армейцев, они не выпускают "быков" из штрафной, несколько раз подавали угловой, но без обострения. Карраскаль ворвался с левого края в штрафную соперника, после чего попытался нанести выстрел по рамке, но в итоге последовал пас в центр штрафной. Спокойно выбивает мяч за лицевую линию защитник. Бурное начало, гости имели реальную возможность открыть счет. Набабкин после подачи мяча с правого края сыграл в центре штрафной и вынес сферу за лицевую линию на угловой. На 11 мин. армейцы открыли счет 1:0: сначала рефери отменяет гол, но через просмотр все же указывает на центр поля. После подачи корнера от Карраскаля Виллиан выиграл верх у оппонента. Отправил он сферу на Мойзеса, и тот с близкой дистанции расстрелял рамку "быков". После первого же повтора стало понятно, что судья засчитает гол. Слишком явная ситуация, которая не вызывала ни у кого сомнений. Офсайда не было.​ "Краснодар" пока без мяча, с трудом проходит середину поля, оставляю такое впечатление, что игроки плохо понимают друг друга. Продолжает активно прессинговать ворота соперника игроки ЦСКА. Под контролем мяч удерживают "армейцы", в то время, как "Краснодару" приходится обороняться. Пока не понятно, за счет чего "Краснодар" сможет переломить ситуацию и забить ответный гол. Кади отдал на Сперцяна, который выполнил заброс на Алонсо, который, обработав сферу на левом краю штрафной, послал мяч намного выше цели. На 30 мин. армейцы увеличивают счет 2:0: Федор Чалов! Снова угловой подавали "армейцы", с первой подачей Карраскаля оборона "Краснодара" справилась. Хорхе снова получил мяч на левом фланге и смог вырезать точный навес на голову Чалову и тот переправил снаряд в ворота. Чалов! Классную передачу на него правого края выдали игроки ЦСКА. Фёдор нанес удар в правый нижний угол и Матвей добрался до снаряда, отбив мяч на угловой.​ Опять Чалов, Кайо и Сперцян упустили сейчас мяч и Чалова за спину. В итоге Фёдор принял мяч на грудь, после чего пробил под опорную ногу Сафонову, который успел выручить свой коллектив и отбить мяч на угловой. Отбивается после розыгрыша стандарта ЦСКА краснодарская команда. Пытался Сперцян убежать по центру к воротам соперника, но против него тактический фол совершил Карраскаль.​ Гайич оказался в роли центрального нападающего. После прострела с левого края оказался он на ударной позиции. В касание пытался переправить сферу в ворота игрок "армейцев", но пробил он мимо правой стойки. Медина теперь пробивает по воротам соперника. Мяч полетел от игрока ЦСКА в сторону ворот "Краснодара", но ушел снаряд выше рамки. Активнее надо играть "Краснодару", пока ничего не получается впереди у "быков". Невероятно: Медина вырвался на рандеву с Сафоновым сейчас, не стал он переигрывать кипера "Краснодара", нанес выстрел и попал в колено Матвею. Первый тайм завершен, ЦСКА ведет 2:0, перерыв.

Во 2-ом тайме, замен в составах соперников в перерыве не произошло. В прежнем сочетании игроков вышли на футбольный газон игроки. Перекатывает мяч сейчас на половине поля соперника "Краснодар". Собственно говоря, пока ничего у нас не меняется. ЦСКА играет первым номером. Активно наставник "Краснодара" сейчас гонит свой коллектив вперед, но у южан мало что получается в атаке, необходимо переломить ситуацию, а для этого нужен забитый мяч. А тут арбитр назначает пенальти в ворота"Краснодара", Алонсо сбил Медину на газон, и рефери практически без колебаний указал на 11-метровую отметку! Караскаль пробивает и попадает в перекладину, счет не изменился, а правда восторжествовала, очень спорный пенальти был назначен и отражает функциональное состояние игрока. В касание попытались Кордоба и Ахметов разыграть "стенку", но не сумел игрок "Краснодара" добраться до снаряда и произвести удар по рамке противника. Неудачно угловой разыграли игроки ЦСКА. В итоге "Краснодар" пронесся к воротам соперника. Ахметов получил мяч на левом краю штрафной, пробив прямо в Акинфеева, вышедшего из рамки. Да, раскрывается снова у нас игра на поле. Каждый из соперников стал действовать очень активно. Снова получил мяч Кордоба мяч на линии штрафной, развернулся к воротам, после чего нанес выстрел в левый от себя угол. Мяч пролетел рядом с левой стойкой. На 86 мин. армейцы увеличивают счет до 3:0: Антон Заболотный! Валится "Краснодар" и его оборона. Гайич сыграл на опережении, отобрав мяч у Сперцяна. В итоге 22-й номер "армейцев" отдал пас на Заболотного, который ушел от Черникова и пробил в дальний угол, впритирку с левой стойкой. Карраскаль сегодня играет не лучшим образом. Снова в штрафной соперника он получил мяч, был готов пробить по рамке соперника, но долго принимал решение по эпизоду, в итоге сферу потерял. Матч завершен, ЦСКА одержал победу, ответный матч 28 февраля в Краснодаре.