На трансферном рынке заканчиваются «зимние торги»

Зимнее окно в РПЛ открылось 26 января, и клубы оформляют переходы. В последнюю неделю несколько сделок получили официальное подтверждение, кроме того, были и трансферы на «выход». Рассказываем о новостях ведущих клубов российского рынка.
Зенит
Сине-бело-голубые закрыли историю с обменом сбежавшего Юри Алберто на группу бразильских игроков. Если другие российские клубы просто теряют легионеров, когда те пользуются правилом ФИФА и приостанавливают контракты, то «Зенит», кажется, скорее выиграл, чем проиграл в случае с нападающим. Петербуржцы сохранили за собой 50% прав на Юри Алберто. При этом стало известно из телеграм-канала "Зенита" о подписании одного из самых многообещающих бразильских защитников нового поколения 19-летнего Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса (он приедет летом 2023-го). Вдобавок, по договору, чемпионы России получат более 50% суммы от будущей продажи Густаво Мантуана и какую-то часть от трансфера Ивана Куарежмы. Хотя голкипер не останется в команде Сергея Семака – он вернулся на родину и будет выступать на правах аренды за «Васко да Гама». Более того, у «Зенита» теперь есть приоритетное право выкупа 16-летнего вингера Педро. Этого игрока называют главным бразильским талантом своего возраста наряду с новичком «Реала» Эндриком. Отступные за Педро уже составляют € 50 млн, но для петербуржцев сделают скидку. На фоне новостей о бразильцах многие, наверное, и не заметили информацию о переходе Ловрена во французский "Леон" и продаже защитника Данилы Хотулёва. «Оренбург» выкупил игрока молодёжной сборной России после аренды. Сообщалось, что сумма сделки составила 32,5 млн рублей.
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Спартак
Сразу после открытия трансферного окна московский «Спартак» объявил о двух трансферах. К команде присоединились левый защитник Томаш Тавареш и центральный защитник, парагваец Алексис Дуарте. За португальца красно-белые выложили около 3 миллионов евро, а контракт с ним рассчитан до 2026 года. Второй новичок подписал соглашение до лета 2027 года. На этом спартаковцы собирались сворачивать зимнюю трансферную компанию, но похоже поменяли своё решение. Судя по последним новостям из зарубежных СМИ, «Спартак» могут пополнить 2 других легионера. Во-первых, испанские спортивные издания пишут, что переговоры «Спартака» по полузащитнику «Хетафе» Максимовичу продолжаются до сих пор, а игрок имеет все шансы переехать в РПЛ этой зимой. Однако, пока клубы не могут договориться о стоимости трансфера, так что процесс завершения сделки может затянуться. По версии авторитетного ресурса «Transfermarkt», стоимость Неманьи Максимовича оценивается в 10 миллионов евро, а его контракт с «Хетафе» рассчитан до лета 2025 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании сербский полузащитник принял участие 14 матчах. Также, потенциальный новичок «Спартака» сыграл за сборную Сербии на минувшем чемпионате мира. Ещё ближе к красно-белым оказался защитник итальянской «Вероны» Корай Гюнтер. Агент игрока Эрсин Акан рассказал о возможном переходе своего клиента в «Спартак». Немец готов к переезду в РПЛ, так что этот трансфер вполне может состоятся этой зимой. Статистический портал «Transfermarkt» оценивает стоимость 28-летнего немца в 4,5 миллиона евро, а его контракт с «Вероной» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Корай Гюнтер принял участие в 13 матчах «Серии А», в которых отметился двумя результативными действиями.
Динамо
Стало известно, что в «Динамо» переходит Милан Майстрович из «Войводины». Авторитетный статистический портал «Transfermarkt» оценивает 17-летнего игрока молодёжной сборной Сербии в 400 тысяч евро, но несомненно «Войводина» заработает на его трансфере не меньше миллиона. Майсторович подписал с «Динамо» долгосрочный контракт, и Милан отправится на сборы в ОАЭ вместе с первой командой, как и планировалось. Конечно, трансфер 17-летнего серба для «Динамо» это трансфер на перспективу. Гильермо Варела, приостановивший контракт с «Динамо» летом 2022-го, окончательно перестал быть связан каким-либо соглашением с московским клубом. «Фламенго» сообщил о подписании полноценного контракта с участником ЧМ-2022. Договор с уругвайцем заключён до конца декабря 2025-го. По данным Transfermarkt, Варела покинул «Динамо» свободным агентом.
ЦСКА
Защитник Егор Носков заключил первый профессиональный контракт с ЦСКА. 19-летний футболист, который проводит зимние сборы с основной командой, подписал с армейцами долгосрочное соглашение. Ранее он выступал за ЦСКА в Молодежной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге. Носков – чемпион М-Лиги-2021/22. Форвард сборной Панамы Исмаэль Диас не перейдет в ЦСКА. Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал клубу «Универсидад Католика» Кито предложение по Диасу. Отмечается, что «Универсидад» запросил за трансфер нападающего 2,25 млн евро, на что армейцы согласились. Однако затем клуб из Эквадора стал включать в сделку новые опции, чем поставил ее под угрозу срыва. В 2022 году Диас забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 20 матчей в чемпионате Эквадора. По информации источника близкого к ЦСКА, а именно телеграм-канала "ЦСКА", армейцы заинтересованы в приобретении нападающего французского «Страсбурга» Лебо Матибы. Сообщается, что в 27-летнем форварде из ЮАР руководство красно-синих видит замену Адольфо Гаичу, который этой зимой вновь отправился покорять чемпионат Италии, но на этот раз в составе «Вероны». Главной сенсацией становятся новости о возможном трансфере лидера ЦСКА Хорхе Карраскаля в европейский топ клуб. Армейцы выставили свой ценник и ждут достойного предложения. где продолжит карьеру Хорхе. "Атлетико" давно следит за Хорхе. Ранее в СМИ писали, что главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне нравится игра Карраскаля. Сообщалось, что наставник матрасников просил приобрести колумбийца, до того, как он перешёл в ЦСКА, но тогда испанцы остановились на другой кандидатуре.
Ростов
По последней информации, «Краснодар» и «Ростов» поборются за талантливого бомбардира из Латвии. Сообщается, что на радары нашим клубам попал нападающий местного клуба РФШ Андрей Илич. Портал «Transfermarkt» оценивает 22-летнего игрока в 1,2 миллиона евро. В прошлом розыгрыше чемпионата Латвии Илич забил 15 голов и вошёл в тройку лучших снайперов сезона.