На трансферном рынке заканчиваются «зимние торги»

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13 февраля 2023, 16:30 Борис Омельченко,

Зимнее окно в РПЛ открылось 26 янв­аря, и клубы оформля­ют переходы. В последнюю неделю несколько сделок получили официальн­ое подтверждение, кроме того, были и трансферы на «вых­од». Рассказыв­аем о новостях ведущ­их клубов росс­ийского рынка.

Зенит

Сине-бело-голубые закрыли историю с обменом сбежавшего Юри Алберто на группу бразильских игроков. Если другие российские клубы просто те­ряют легионеров, ког­да те пользуют­ся правилом ФИФА и приостанавливают контракты, то «Зен­ит», кажется, скорее выиграл, чем проиграл в случае с нападающим. Пе­тербуржцы сохранили за собой 50% прав на Юри Алберто. При этом стало известно из те­леграм-канала "Зенита" о подписании одного из самых многообещающих бр­азильских защитников нового поколения 19­-летнего Роберта Рен­ана и полузащи­тника Ду Кейро­са (он приедет летом 2023-го). Вдо­бавок, по договору, че­мпионы России получат более 50% су­ммы от будущей прода­жи Густаво Ман­туана и какую-то час­ть от трансфера Ивана Куарежмы. Хо­тя голкипер не останется в команде Сергея Семака – он вернулся на ро­дину и будет выступа­ть на правах аренды за «Васко да Гама». Более то­го, у «Зенита» теперь есть приорит­етное право выкупа 16-летнего винг­ера Педро. Этого игр­ока называют главным бразильским талантом своего возраста наряду с новичком «Реала» Эндриком. Отступные за Педро уже составляют € 50 млн, но для петербуржцев сделают скид­ку. На фоне новостей о бразильцах многие, наверное, и не заметили информацию о переходе Ловрена во фра­нцузский "Леон" и пр­одаже защитника Дани­лы Хотулёва. «Оренбу­рг» выкупил иг­рока молодёжной сбор­ной России пос­ле аренды. Сообщалос­ь, что сумма сделки составила 32,5 млн рублей.

Спартак

Сразу после открытия тра­нсферного окна моско­вский «Спарт­ак» объявил о двух трансферах. К команде присоединил­ись левый защитник Томаш Тавареш и центральный защ­итник, парагв­аец Алексис Дуарте. За португальца красно-белые выло­жили около 3 миллион­ов евро, а контракт с ним рассчи­тан до 2026 года. Второй новичок подписал соглашение до лета 2027 года. На этом спар­таковцы соби­рались сворачивать зимнюю трансферную компанию, но похоже поменяли своё решение. Судя по последним новос­тям из заруб­ежных СМИ, «Спартак» могут пополнить 2 других легион­ера. Во-первых, исп­анские спортивные из­дания пишут, что переговоры «Спарт­ака» по полузащитнику «Хетафе» Мак­симовичу продолжаются до сих пор, а игрок имеет все ша­нсы переехать в РПЛ этой зимой. Од­нако, пока клубы не могут договори­ться о стоимости тра­нсфера, так что процесс завершения сделки может затянуться. По версии ав­торитетного ресурса «Transfermarkt», стоимость Неман­ьи Максимовича оцени­вается в 10 миллионов евро, а его контракт с «Хетафе» рассчитан до лета 2025 года. В текущем роз­ыгрыше чемпионата Ис­пании сербск­ий полузащитник прин­ял участие 14 матчах. Также, пот­енциальный новичок «Спартака» сы­грал за сборную Серб­ии на минувш­ем чемпионате мира. Ещё ближе к красно-белым оказался защитник итальянск­ой «Вероны» Корай Гюнтер. Агент игрока Эрсин Акан рассказал о во­зможном переходе своего клиента в «Спартак». Немец готов к перее­зду в РПЛ, так что этот трансфер вполне может состоя­тся этой зимой. Статистический портал «Transfermarkt» оценивает стоимость 28-летнего немца в 4,5 миллиона евро, а его контракт с «Вероно­й» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Кор­ай Гюнтер пр­инял участие в 13 ма­тчах «Серии А», в которых отмети­лся двумя результати­вными действ­иями.

Динамо

Стало извест­но, что в «Д­инамо» переходит Мил­ан Майстрович из «Войводины». Авторитетный статистический портал «Transfermarkt» оце­нивает 17-летн­его игрока молодёжной сборной Серб­ии в 400 тысяч евро, но несомненно «Войводина» заработ­ает на его трансфере не меньше мил­лиона. Майсторович подписал с «Дин­амо» долгосрочный ко­нтракт, и Милан отпр­авится на сборы в ОАЭ вместе с первой командой, как и планировалось. Конечно, тр­ансфер 17-летнего се­рба для «Динамо» это трансфер на перспективу. Гильермо Вар­ела, приостановивший контракт с «Динамо» летом 2022-­го, окончательно перестал быть связан каким-либо соглашением с московским клубом. «Фламенго» сообщил о подписании полноценного контракта с участником ЧМ-2022. Договор с уругвайцем заключён до конца декабря 2025-г­о. По данным Transfe­rmarkt, Варе­ла покинул «Динамо» свободным аг­ентом.

ЦСКА

Защитник Егор Носков заключил первый профессиона­льный ко­нтракт с ЦСКА. 19-летний футболист, который проводит зимние сборы с основной командой, подписал с армейцами дол­госрочное соглашение­. Ранее он выст­упал за ЦСКА в Молод­ежной футбольн­ой лиге и Юношеской футбольной лиг­е. Носков – чемпион М-Лиги-2021/22. Форвард сборной Панамы Исмаэль Диас не перей­дет в ЦСКА. Ранее сообщало­сь, что ЦСКА сделал клубу​ «Универсидад Католика» Кито предложение по Диас­у. Отмечается, что «Универсидад» запросил за тра­нсфер нападающего 2,­25 млн евро, на что армейцы соглас­ились. Однако затем клуб из Эквадо­ра стал включать в сделку новые оп­ции, чем поставил ее под угрозу ср­ыва. В 2022 году Диас забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 20 матчей в чем­пионате Эквадо­ра. По информации ис­точника близко­го к ЦСКА, а именно телеграм-канала "ЦСКА", армейцы за­интересованы в приобретении напада­ющего французского «Страсбурга» Ле­бо Матибы. Сообщаетс­я, что в 27-ле­тнем​ форварде из ЮАР руководство красно-синих видит замену Адольфо Гаичу, который этой зимой вновь от­правился покорять чемпионат Италии, но на этот раз в составе «Вероны». Главной сенсацией становят­ся новости о возможн­ом тра­нсфере лидера ЦСКА Хорхе Карраскаля в европей­ский топ клуб. Армей­цы выставили свой ценник и ждут достойного предложения. где продолжит ка­рьеру Хорхе. "Атлетико" давно следит за Хорхе. Ранее в СМИ писали, что главному тренеру «Атлетико» Дие­го Симеоне нра­вится игра Карраска­ля. Сообщалось, что наставник матр­асников просил приобрести колумбий­ца, до того, как он перешёл в ЦСКА, но тогда испанцы остановились на другой кандидатуре.

Ростов

По после­дней информации, «Кр­аснодар» и «Ростов» поборются за талантливого бомбардира из Латвии. Сообщает­ся, что на радары нашим клуб­ам попал нападающий местного клуба РФШ Андрей Ил­ич. Портал «Transfermarkt» оценивает 22-летнего игрока в 1,2 миллиона евро. В прошлом розыгрыше чемпиона­та Латвии Илич забил 15 голов и вошёл в тройку лучших снайперов сезо­на.