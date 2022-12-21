Из-за страха проиграть снизился уровень футбола

В Катаре зафиксировали больше всего в истории нулевых ничьих, но это не показатель скуки. Об унынии на полях говорят в основном субъективные оценки: дескать, стоят двадцать мужиков в центре поля, катают мяч друг другу вперёд-назад-поперёк. И это самый популярный в мире вид спорта? На самом деле происходящее – это просто логичное следствие усложнения футбола. Нечто подобное давно произошло с боксом, где уже никто из «топов» не молотит друг друга «в размен», как Мухаммед Али с Джорджем Форманом в Киншасе.
При этом проблема не в том, что средний уровень мастерства футболистов упал. Как раз наоборот: он сильно вырос за последние годы. Футбол стал самым популярным видом, потому что был самым народным. Но со временем властям эта народность показалась слишком первобытной, а бизнес и здесь не упустил шанса подменить подлинники на ширпотреб. И хотя сегодня у матчей рекордные аудитории, а у игроков фантастические зарплаты, за господство футбола тревожно как никогда.
Сегодня Международная федерация футбола (ФИФА) является крупнейшей общественной организацией – в неё входит 211 членов, больше ООН. Её доходы не сильно уступают прибыли Международного олимпийского комитета. Но для успеха своей бизнес-стратегии ФИФА приходится изменять традиции, которые сделали футбол спортом №1 в мире. И это чревато.
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