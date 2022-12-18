Сегодня почти весь мир будет болеть за Аргентину

Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к своему завершению. Осталось выяснить, какая из команд в ближайшие четыре года будет гордо носить титул лучшей сборной мира. Кульминацией главного футбольного турнира планеты станет сегодняшний финальный матч Аргентина – Франция.
На днях главная звезда аргентинского футбола Лионель Месси заявил, что завершит выступления на чемпионатах мира после финальной игры на ЧМ-2022. Получается, что матч Аргентина – Франция будет последним шансом для исполнения Лионелем Месси своей заветной мечты. Известно, что в составе своей сборной он никогда не завоёвывал титул чемпиона мира. Похоже, это единственный футбольный трофей, который до сегодняшнего дня остался для него недосягаем.
Лео Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Он семь раз становился обладателем «Золотого мяча» и шесть – «Золотой бутсы». Аргентинец выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Он стал чемпионом Франции и обладателем французского Суперкубка в составе «Пари Сен-Жермен».
На нынешнем мундиале в Катаре он показал себя ярким лидером, ведущим сборную Аргентины к её главной победе, и получил колоссальную поддержку фанатов из разных стран. Скромный, интеллигентный человек и величайший игрок в истории, безусловно, заслужил своё право на главный футбольный трофей.
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