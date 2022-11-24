«Манчестер Юнайтед» продают в 7 раз дороже, чем купили

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24 ноября 2022, 13:26

По данным Sky Sports, владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзер планируют продать футбольный клуб. Его стоимость Глейзерами оценивается не менее, чем в £5 млрд, а 17 лет назад они покупали его за £790 млн. Несмотря на улучшение имиджа МЮ за эти годы и рост цен, многие эксперты считают расчёты завышенными, особенно на фоне продажи не менее знаменитого «Ливерпуля», за который владельцы просят £3,5 млрд.



Вести сделку поручено Raine Group и Rothschild & Co., которые уже занимались продажей «Челси» этой весной. Изначально Глейзеры планировали запросить £9 млрд, но им будет сложно получить даже £5 млрд, так как капитализация МЮ сегодня составляет около £2,2 млрд, куда уже заложено увеличение на 17% после появления новостей о продаже. Дополнительно в прошлом сезоне убытки клуба составили £115,5 млн, а долги выросли на 22%.



Владельцы МЮ считают, что экономические трудности легко будут покрыты популярностью клуба, фан-базу которого оценили в 1,1 млрд человек. Но этот параметр сложно проверить, оценивать скорее будут по успешно проведённым сезонам. А последнее громкое чемпионство клуба было в 2013 году. Также стоимость МЮ может снизиться из-за громкого ухода из клуба Криштиану Роналду.