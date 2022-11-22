FIFA отчиталась о своих доходах за минувшие 4 года

Международная федерация футбола (FIFA) накануне старта мундиаля в Катаре обнародовала информацию о своих доходах за прошедшие четыре года. Так, за период с 2018 по 2022 годы бюджет организации пополнился на рекордные 7,5 миллиарда долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было заработано в предыдущем четырёхлетнем цикле.
Основным источником денежных поступлений стали спонсорские контракты с рядом катарских компаний, а также успешная продажа медиаправ на трансляцию матчей. Поэтому по некоторым прогнозам к 2026 году доход федерации может перешагнуть за отметку в 10 млрд. Цифра эта кажется вполне реальной, если учесть, что следующий Чемпионат мира пройдёт сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Кроме того, с 32 до 48 возрастёт количество команд-участниц.
Интересно, что официальные цифры превысили ожидания президента FIFA Джанни Инфантино. Ещё в минувшую субботу он говорил о росте доходов в 600-700 миллионов. Как бы там ни было, цифры стали весомым козырем в руках итальянского функционера против оппонентов. Многие западные СМИ критиковали FIFA за лояльную реакцию к ущемлению прав иностранцев при возведении объектов в Катаре, введённые массовые ограничения на продажу пива во время матчей.
Припомнили чиновнику его переезд в Катар в 2021 году и желание перевести штаб-квартиру организации из Цюриха в Париж. Тем не менее на предстоящих в 2023 выборах руководства FIFA у Инфантино соперников не будет. Это уже известно совершенно точно.
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