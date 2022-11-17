Таджикистан - Россия: победила дружба - 0:0

Сегодня, 17 ноября, на стадионе «Центральный республиканский стадион» (Душанбе, Таджикистан) состоялась встреча сборных Таджикистана и России. Главный судья: Ильгиз Танташев. Вместо подготовки к чемпионату мира проводим матч в Душанбе против сборной Таджикистана. Таковы реалии. Сегодня сборной России не так просто находить себе соперника для спарринга, но спасибо странам ближнего зарубежья, что у нас есть и такие матчи. Ориентировочные составы на матч Таджикистан – Россия: Таджикистан (4-5-1): Ятимов – Назаров, Ханонов, Джурабоев, Сафаров – Умарбаев, Джурабоев, Мабатшоев, Паншанбе, Рахимов – Джалилов. Россия (3-4-3): Селихов – Хлусевич, Солдатенков, Глебов, Осипенко – Уткин, Миранчук, Хлусевич – Садулаев, Пиняев, Чалов.
Матч в Душанбе стартовал, прекрасная атмосфера на трибунах стадиона в Душанбе. Огромный ажиотаж здесь вызвал приезд сборной России. Нечасто местная сборная играет с такими грозными соперниками. Букмекеры перед матчем видели фаворитом команду Валерия Карпина, но отнюдь не уверены в её уверенной победе. Это понятно, так как сборная России играет в очень экспериментальном составе. Гости не настроены на ударный старт матча, спокойно катая мяч поперёк поля, присматриваются россияне к сопернику и привыкают к местному газону. Таджики также не особо усердствуют на первых минутах, опасаясь своего соперника, понимая, что россияне могут организовать молниеносную контратаку. Попытались организовать высокий прессинг на чужой половине поля хозяева, но не удалось им заставить ошибиться защитников и вратаря российской сборной. Пиняев с левого края сместился в центр, отдал короткий пас на Миранчука, который в касание пытался переадресовать мяч в штрафную площадку на Чалова, но Джурабаев сыграл на перехвате. Садулаев протащил мяч по центральной оси, после чего пробивал метров с 20, но слабовато получилось, да ещё и мяч пошёл практически по центру ворот. Ятимов без проблем поймал игровой снаряд. Садулаев из центра смещался на правый край атаки, после чего упал в борьбе с защитником рядом с линией штрафной площади. Свисток арбитра молчит. Активный Садулаев теперь с правого фланга сместился в центр и пробил по воротам со средней дистанции, но мяч опять полетел прямо в Ятимова, который сумел намертво поймать игровой снаряд. Защитники сборной России совсем не дают скучать Селихову, регулярно отыгрывая мяч на своего вратаря. Хотелось бы, конечно, побольше передач вперёд, но сыгранности не хватает. Панджшанбе разогнал быструю контратаку таджиков, сместился с левого края в центр и мощно пробивал с 16 метров - мяч попал в ногу защитника и срикошетил на угловой. Ещё один угловой на левом фланге заработали гости, решив на этот раз разыграть мяч накоротке, но и это не привело ни к чему опасному у ворот Ятимова. Пока все очень медленно, без скоростных перемещений закрытую оборону не пройти, игра становится вязкой и смотреть грустно. На поле затишье. Треть матча уже позади, а мы с Вами ещё не увидели ни одного острого голевого момента, комбинации не проходят. По всему видно, что до конца первого тайма сборная России забивать не собирается, настолько пассивно она сейчас действует. Валерий Карпин старается подзадорить своих футболистов рукоплесканием. Снова таджики пасуются поперёк поля, но уже без малейших попыток российской сборной прессинговать. Будем ждать усиления игры заменами в перерыве и после него. Первый тайм завершен, перерыв.
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Второй тайм начался, Двойная замена в перерыве произошла в составе сборной России: вместо Сергея Пиняева и Фёдора Чалова на поле вышли Арсена Захарян и Владимир Сычевой, а вместо голкипера Селихова появился Песьяков. Таджики провели первую атаку после перерыва, но до логического завершения она не дошла - защитники сборной России сработали уверенно. Глебов рискованно отдавал неудобный пас назад на Песьякова, который с трудом успел выбить мяч в аут, да ещё и подвернув при этом ногу. Теперь уже врачам сборной России надо выйти на поле. Ай-яй-яй. Не может Песьяков стать на ногу. Потребуется ему вынужденная замена. Жаль парня, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Четвёртая замена в составе сборной России: вместо травмированного Сергея Песьякова на поле вышел Антон Шунин. После подачи углового мяч заметался во вратарской площади хозяев поля, но российским футболистам всё же не удалось протолкнуть игровой снаряд в ворота. Из-за пределов штрафной площади по воротам гостей пробил Панджшанбе, метя точно в правый нижний угол, но Шунин в броске сумел выловить этот мяч. Неплохой темп игры мы видим во втором тайме. Обе команды стараются не задерживаться в средней зоне, а поскорее обострять игру у чужих владений, есть надежда, что нулевой ничьей эта встреча не закончится. На стадии организации атаки у наших ребят ничего не получается, очень много ошибок в передаче мяча. Продолжают таджикские болельщики очень шумно вести себя на трибунах. Настоящий футбольный праздник сегодня в Душанбе, несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь. Без разнообразия свои атаки строят россияне после перерыва, из-за чего голевых моментов у ворот хозяев поля не возникает. Угловой гости заработали на правом фланге. Подача последовала на ближнюю штангу, откуда Захарян пытался пробить по воротам, но попал в соперника. Матч завершен 0:0, печальное зрелище мы сегодня наблюдали, как говорится за державу обидно, надо это все переосмыслить и думать на перспективу.