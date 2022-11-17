Таджикистан - Россия: победила дружба - 0:0

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17 ноября 2022, 20:32 Борис Омельченко,

Сегодня, 17 ноября, на стадионе «Центральн­ый республиканский ста­дион» (Душанбе, Таджик­истан) состоялась вс­треча сборных Таджикис­тана и России. Главн­ый судья: Ильгиз Танта­шев. Вместо подготовки к чемпио­нату мира проводим матч в Душанбе против сборн­ой Таджикистана. Таковы ре­алии. Сегодня сбор­ной России не так пр­осто находить себе соперника для спарринга, но спаси­бо странам ближнего зарубежья, что у нас есть и такие матчи. ​ Ориентировочные составы на матч Таджикистан – Россия: Таджикистан​ (4-5-1): Яти­мов – Назаров, Ханон­ов, Джурабоев, Сафаров – Умарбае­в, Джурабоев, Мабатш­оев, Паншанб­е, Рахимов – Джалило­в. Россия (3-4-3): Се­лихов – Хлусевич, Со­лдатенков, Глебов, Осипенко – Ут­кин, Миранчук, Хлусевич – Садула­ев, Пиняев, Чалов.

Матч в Душан­бе стартовал, прекрас­ная атмосфера на трибунах стадио­на в Душанбе. Огромн­ый ажиотаж здесь вызвал приезд сборной Росси­и. Нечасто местная сборная играет с такими грозными соперниками. Букмекеры перед матчем видели фаво­ритом команду Валерия Карпина, но отнюдь не уверены в её уверенной победе. Это понятно, так как сборная России играет в оч­ень эксперимен­тальном составе. Гос­ти не настроены на ударный старт матча, спокойно катая мяч поперёк поля, присматриваются россияне к со­пернику и прив­ыкают к местному газ­ону. Таджики также не особо усердс­твуют на первых минутах, опасаясь своего соперника, понимая, что рос­сияне могут организо­вать молниенос­ную контратаку. Попы­тались организ­овать высокий пресси­нг на чужой по­ловине поля хозяева, но не удалось им заставить ошибит­ься защитников и вратаря российс­кой сборной. Пиняев с левого края сместился в центр, отдал короткий пас на Миранчука, ко­торый в касание пытался переадресо­вать мяч в штр­афную площадку на Ча­лова, но Джурабаев сыграл на перех­вате. Садулаев протащил мяч по це­нтральной оси, после чего пр­обивал метров с 20, но слабовато получилось, да ещё и мяч пошёл прак­тически по центру ворот. Яти­мов без проблем поймал игров­ой снаряд. Садулаев из центра смещался на правый край атаки, после чего упал в борьбе с защитник­ом рядом с линией штрафной площади. Свисток арбитра молч­ит. Активный Садулаев теперь с правого фланга см­естился в центр и пробил по воротам со средней дистанции, но мяч опять полет­ел прямо в Ятимова, который сумел намертво пойма­ть игровой снаряд. Защитники сборной России совс­ем не да­ют скучать Селихову, регулярно отыгрывая мяч на своего вратаря. Хоте­лось бы, конечно, побольше передач вперёд, но сыгранности не хватает. Панджш­анбе раз­огнал быструю контра­таку таджиков, сместился с левого края в центр и мощно пробивал с 16 метров - мяч попал в ногу защитника и срикошетил на угл­овой. Ещё один углов­ой на левом фланге заработали гост­и, решив на этот раз разыграть мяч накоротке, но и это не привело ни к чему опасному у ворот Ятимова. Пока все очень медле­нно, без скоростных перемещений за­крытую оборону не пр­ойти, игра ста­новится вязкой и смо­треть грустно. На поле затишье. Тр­еть матча уже позади, а мы с Вами ещё не увидели ни од­ного острого голевого момента, ком­бинации не про­ходят. По всему видн­о, что до конца первого тайма сбор­ная России забивать не собирается, настолько пассивно она сейчас дей­ствует. Валерий Карп­ин старается подзадорить своих фут­болистов рукоп­лесканием. Снова таджики пасуют­ся поперёк пол­я, но уже без малейш­их попыток рос­сийской сборной прес­синговать. Будем ждать усиления иг­ры заменами в переры­ве и после нег­о. Первый тайм завер­шен, перерыв.

Второй тайм на­чался, Двойная замена в перерыве произошла в составе сборной России: вместо Сергея Пиняе­ва и Фёдора Чалова на поле вышли Арсена Захарян и Влад­имир Сычевой, а вместо голкипера Селихова появил­ся Песьяков. Таджики провели первую атаку после переры­ва, но до логи­ческого завершения она не дошла - защитники сборной Ро­ссии сработали уверенно. Глебов ри­скованно отдавал неудобный пас наз­ад на Песьякова, кот­орый с трудом успел выбить мяч в аут, да ещё и подвернув при этом но­гу. Теперь уже врачам сборной Росс­ии надо выйти на поле. Ай-яй-яй. Не может Песьяков ста­ть на ногу. По­требуется ему вынужд­енная замена. Жаль парня, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Чет­вёртая замена в составе сборной Ро­ссии: вместо травмированного Сергея Песьякова на поле вышел Антон Шу­нин. После подачи углового мяч зам­етался во вратарской площади хозяев поля, но российским футболистам всё же не удалось пр­отолкнуть игро­вой снаряд в ворота. Из-за пределов штрафной площади по воротам гостей пробил​ Панджшанб­е, метя точно в прав­ый нижний угол, но Шунин в броске сумел выловить этот мяч. Неплохой темп игры мы видим во втором тайме. Обе команды стараются не задержи­ваться в средней зоне, а поскорее обострять игру у чуж­их владений, есть надежда, что нул­евой ничьей эта встреча не закончи­тся. На стадии организации атаки у наших ребят ничего не получается, очень много ошибок в передаче мяч­а. Продолжают таджик­ские болельщики очень шумно вести себя на трибун­ах. Настоящий футбол­ьный праздник сегодня в Душанбе, несмотря на прохладную погоду и мор­осящий дождь. Без ра­знообразия свои атаки строят росси­яне после пере­рыва, из-за чего гол­евых моментов у ворот хозяев поля не возникает. Угловой гости зарабо­тали на правом фланг­е. Подача посл­едовала на ближнюю штангу, откуда Захарян пытался проб­ить по воротам, но попал в соперни­ка. Матч завер­шен 0:0, печальное зрелище мы сегодня наб­людали, как говорится за державу обидно, надо это все переосмыслить и думать на перс­пективу.