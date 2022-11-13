«Динамо» в упорной борьбе побеждает «ЦСКА» - 2:1

Сегодня, 13 ноября, в воскресенье на “ВТБ Арене” отношения выясняют “Динамо” и ЦСКА. Арбитр поединка Владислав Безбородов. Это последний тур Мир РПЛ перед зимней паузой. Хозяев от гостей отделяет всего три очка, и “бело-голубые” имеют шансы уйти на перерыв, имея более выгодную турнирную позицию. “Динамо” проиграло в этом сезоне на своем поле лишь в одном матче – “Зениту” со счетом 0:2, в пяти случаях “бело-голубые” одержали победу и два матча завершились вничью. ЦСКА, играя на чужом поле, добился лишь трех побед. Интересно, что в последних пяти матчах, когда “Динамо” принимал ЦСКА, “армейцы” ни разу не праздновали победу. “Динамо” (4-3-3): Шунин – Маричаль, Даса, Сазонов, Скопинцев – Фомин, Грулев, Кутицкий – Захарян, Смолов, Нгамале. ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Фукс, Роша, Зайнутдинов – Гайич, Мендес, Обляков, Зделар – Чалов, Медина, Карраскаль.
Матч в Москве стартовал, первую атаку на ворота соперника провели игроки ЦСКА, Обляков выполнил прострельный пас в центр штрафной, вынесли сферу на угловой игроки "Динамо". Чалов получил мяч на левом краю штрафной. Сазонов успел вмешаться в эпизод и отбил мяч за лицевую линию, второй угловой для ЦСКА. Пока не дает ЦСКА своему сопернику ничего придумать у своих ворот. Обляков снова выполнял навес в центр штрафной, Фукс сбрасывал мяч на партнера, но никого не оказалось на дальней штанге. "Вперед, Динамо", - твердят трибуны. Хорошая поддержка у "бело-голубых" в этот вечер, но пока просто на отбой играет команда хозяев. Дальний удар по воротам соперника нанес Чалов, из-за пределов штрафной пробивал Фёдор, но было крайне неточно. Пока на поле много сумбура, неточных передач и мелких нарушений, что ломает ритм игры. Первый в матче угловой подали сейчас игроки "Динамо", Сазонов пробил по воротам соперника, но мяч пошел выше цели. Угловой разыграли футболисты "Динамо". Пошла подача в центр штрафной, где Скопинцев добрался до мяча и уверенно пробил по воротам соперника, но выше цели вышло. Интереснее ЦСКА в первом тайме играет, другое дело, что забить в ворота соперника пока не удается, да и в ворота попасть не могут, хотя моменты периодически возникают у "армейцев". Кутицкий нанес удар по воротам соперника тем временем, метров с 25-ти последовал выстрел, но мяч полетел опять значительно выше цели. Ура попали в ворота армейцы, Карраскаль, получил мяч на правом краю штрафной, после чего хлестко пробил в дальний угол, и мяч переправил на угловой Шунин. А вот на 40 мин. динамовцы открыли счет 1:0: Фомин отдал прекрасный пас на Скопинцева, который с левого края ворвался в чужую штрафную, после чего пробил в правую от себя "девятку", Акинфеев не смог спасти ворота. Первый тайм завершен, перерыв.
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Второй тайм, в прежних составах на футбольном газоне оказались футболисты. Фёдор Смолов упал сейчас перед штрафной соперника, но рефери дал понять, что игроку "Динамо" нужно подниматься, фола против него не было. Зайнутдинов схватил Захаряна сейчас за футболку, после чего повалил последнего на газон, в итоге получил игрок "Динамо" карточку желтого цвета. Рисунок игры прежний, то есть размытый, поэтому возникают свободные зоны, который лучше используют динамовцы, они на подъеме после забитого гола. Вот и сейчас Грулев в 4-х метрах от ворот прообил головой выше ворот. Угловой удар за угловым. Теперь уже Смолов выполнял прострел с левого края. Снова подставленная нога Зайнутдинова приводит к угловому удару. Третий корнер кряду подали футболисты "Динамо". Подача с левого края ни к чему интересному снова не приводит, но ЦСКА сейчас зажат к своим воротам. Ушаков - Обляков: из центра Иван отдал мяч на партнера, который с правого края штрафной пробил рядом со стойкой, в сантиметрах от штанги мяч пролетел. На 64 мин. динамовцы увеличивают счет до 2:0: Даса с правого края выполняет подачу на дальнюю штангу. Нгамалё играет головой, отправляя мяч под дальнюю штангу. Красивый гол для хозяев. А на 65 мин. армейцы забивают ответный мяч 2:1: Мендес с левого края выполнил передачу в центр, и игрок ЦСКА Обляков пробил по воротам соперника. Мяч нырнул в левую "девятку", быстрый ответ "армейцев". Веселый такой футбол пошел у нас, и нельзя ни на минуту расслабляться соперникам, все самое интересное ждет оппонентов впереди. Неразбериха началась в штрафной "Динамо" после пропущенного гола. Обляков снова вошел в штрафную соперника, трижды пытался пробить по воротам, но решил пробить в тот момент, когда на него уже выдвинулся соперник. Еще два угловых для ЦСКА, но ни один из стандартов не привел ни к чему интересному. Отбивается "Динамо", но с каждой минутой делать это становится все сложнее. Вторую карточку желтого цвета получает у нас Обляков за снос игрока "Динамо". Арбитр назначает пенальти в ворота ЦСКА, но Фомин не смог переиграть Акинфеева, счет остается пока 2:1. При розыгрыше углового Гладышев откидывает мяч в сторону, и это не нравится рефери, который незамедлительно показывает нарушителю карточку желтого цвета. Становится она второй для игрока "Динамо". 10 на 10 поиграем. Далее Тюкавин летит в игру, с левого края наносит удар по рамке Акинфеева, который вновь и вновь свою команду спасает. Игорь, просто браво! У Карраскаля не получается сегодня игра. Вроде как, и обработал он мяч на правом краю штрафной, и смог плотно пробить, но сферу прямо в голкипера направил. Идет дополнительное время, пытается ЦСКА сейчас создать у ворот соперника опасный момент, но времени уже фактически не остается. Матч завершен, "Динамо" побеждает и теперь у них с ЦСКА по 29 очков. Динамовцы поднимаются на 4-еместо, а ЦСКА на 5-е в турнирной таблице РПЛ. Теперь перерыв в чемпионате до февраля 2023 года.