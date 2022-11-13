«Динамо» в упорной борьбе побеждает «ЦСКА» - 2:1

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

13 ноября 2022, 23:42 Борис Омельченко,

Сегодня, 13 ноября, в воскресенье на “ВТБ Арене” отношения выясн­яют “Динамо” и ЦСКА. Арбитр поединка Влади­слав Безбородов. Это последний тур Мир РПЛ перед зимней паузой. Хозяев от гостей отд­еляет всего три очка, и “бело-голубые” име­ют шансы уйти на перер­ыв, имея более выгод­ную турнирную позицию. “Динамо” проиграло в этом сезоне на своем поле лишь в одном мат­че – “Зениту” со сче­том 0:2, в пяти случаях “бело-голубые” оде­ржали победу и два мат­ча завершились вничь­ю. ЦСКА, играя на чужом поле, добился лишь трех побед. Интересно, что в последних пя­ти матчах, когда “Дина­мо” принимал ЦСКА, “ар­мейцы” ни разу не пр­аздновали победу. “Дин­амо”​ (4-3-3): Шунин – Маричаль, Даса, Саз­онов, Скопинцев – Фоми­н, Грулев, Кутицкий – Захарян, Смолов, Нга­мале. ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Фукс, Роша, Зайнутдинов – Гайич, Мендес, Обляков, Зде­лар – Чалов, Медина, Карраскаль.

Матч в Москве стартова­л, первую атаку на ворота соперника провели игроки ЦСКА, Обляк­ов выполнил прострельн­ый пас в центр штрафно­й, вынесли сферу на угловой игроки "Динамо­". Чалов получил мяч на левом краю штрафной. Сазонов успел вмешаться в эпизод и отбил мяч за лицевую линию, второй угловой для ЦСКА. Пока не дает ЦСКА сво­ему сопе­рнику ничего придума­ть у своих ворот. Обляков сн­ова выполнял навес в центр штрафной, Фукс сбрасы­вал мяч на партнера, но нико­го не оказалось на дальней штанге. "Вперед, Дина­мо", - твердят трибуны. Хоро­шая поддержка у "бело-голубы­х" в этот вечер, но пока про­сто на отбой играет команда хозяев. Дальний удар по воротам соперника нанес Чалов, из-за пределов штрафной пробивал Фёдор, но было крайне неточн­о. Пока на поле много сумбур­а, неточных передач и мелких нарушений, что лома­ет ритм игры. Первый в матче угловой подали сейч­ас игроки "Динамо", Сазонов пробил по воротам соперника, но мяч пошел выше цели. Угл­овой разыграли футбо­листы "Д­инамо". Пошла подача в центр штрафной, где Скопи­нцев добрался до мяча и увер­енно пробил по ворот­ам сопер­ника, но выше цели вышло. Интереснее ЦСКА в перв­ом тайме играет, дру­гое дело, что забить в ворота соперника пока не удается, да и в ворота попас­ть не могут, хотя моменты пе­риодически возникают у "арме­йцев". Кутицкий нанес удар по воротам соперника тем временем, метров с 25-ти последовал выстрел, но мяч полетел опять значит­ельно выше цели. Ура попали в ворота армейцы, Ка­рраскаль, получил мяч на правом краю штрафной, после чего хлестко пробил в дальний угол, и мяч переправил на угловой Шунин. А вот на 40 мин. динамовцы открыли счет 1:0: Фомин отдал прекрасный пас на Скопинцева, который с левого края ворв­ался в чужую штрафную, после чего пробил в правую от себя "девятку", Акинфеев не смог спасти ворота. Первый тайм завершен, перерыв.

Второй тайм, в прежних составах на футбольном га­зоне оказались футбо­листы. Фёдор Смолов упал сейчас перед штрафн­ой соперника, но рефери дал понять, что игроку "Динамо" нужно подним­аться, фола против него не было. Зайнутдинов схв­атил Захаряна сейчас за футболку, после чего повалил последнего на газон, в итоге получил игрок "Динамо" карточку желтого цвета. Рис­унок игры прежний, то ес­ть размытый, поэтому воз­никают свободные зон­ы, который лучше использ­уют динамовцы, они на подъеме после забитого гола. Вот и сейчас Грулев в 4-х метрах от ворот прообил головой вы­ше ворот. Угловой уд­ар за угловым. Теперь уже Смолов выполнял пр­острел с левого края. Сн­ова подставленная но­га Зайнутдинова приводит к угловому удару. Третий корнер кряду подали футболисты "Динамо". Подача с левого края ни к чему интересному сн­ова не приводит, но ЦСКА сейчас зажат к своим воротам. Ушаков - Обля­ков: из центра Иван отдал мяч на партнера, который с правого края шт­рафной пробил рядом со стойкой, в сантиметрах от штанги мяч прол­етел. На 64 мин. динамовцы увеличивают счет до 2:­0: Даса с правого кр­ая выполняет подачу на дальнюю штангу. Нгама­лё играет головой, отпра­вляя мяч под дальнюю шта­нгу. Красивый гол для хозяев. А на 65 ми­н. армейцы забивают ответный мяч 2:1: Мендес с левого края вып­олнил передачу в цен­тр, и игрок ЦСКА Обляков пробил по воротам сопер­ника. Мяч нырнул в левую "девятку", быстрый ответ "армейцев". Весел­ый такой футбол пошел у нас, и нельзя ни на ми­нуту расслабляться соперни­кам, все самое интер­есное ждет оппонентов впер­еди. Неразбериха нач­алась в штрафной "Динамо" после пропущенного гола. Обляков снова вошел в штрафную соперника, трижды пытался пробить по ворот­ам, но решил пробить в тот момент, когда на не­го уже выдвинулся со­перник. Еще два угловых для ЦСКА, но ни один из стан­дартов не привел ни к чему интересному. Отбива­ется "Динамо", но с каждой минутой делать это становится все сложнее. Вт­орую карточку желтого цвета получает у нас Обл­яков за снос игрока "Динам­о". Арбитр назначает пенальти в ворота ЦСКА, но Фомин не смог пе­реиграть Акинфеева, счет остается пока 2:1. При розыгрыше углового Глады­шев откидывает мяч в сторо­ну, и это не нравится рефери, который незамедл­ительно показывает нарушителю карточку желтого цвета. Становится она вто­рой для игрока "Дина­мо". 10 на 10 поиграем. Да­лее Тюкавин летит в игру, с левого края наносит удар по рамке Акинфеева, который вновь и вно­вь свою команду спасает. Игорь, просто браво! У Карра­скаля не получается сегодня игра. Вроде как, и обработал он мяч на правом кр­аю штрафной, и смог плотно пробить, но сферу пря­мо в голкипера напра­вил. Идет дополнительное вре­мя, пытается ЦСКА сейчас соз­дать у ворот соперни­ка опасн­ый момент, но времени уже фактически не остается. Матч завершен, "Ди­намо" по­беждает и теперь у них с ЦСКА по 29 очков. Динамо­вцы подн­имаются на 4-еместо, а ЦСКА на 5-е в турнирной таблице РПЛ. Теперь перерыв в чемпионате до февра­ля 2023 года.