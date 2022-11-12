«Торпедо» не смог устоять перед «Зенитом» - 0:2

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12 ноября 2022, 19:07 Борис Омельченко,

Сегодня, 12 октября, в субботу на стадионе "имени Эдуарда Стрельцова" в рамках 17 тура РПЛ московск­ое «Торпедо» принял на своем поле петербургский «Зенит». Арбитр поединка Сергей Карасев. На выезде “Зенит” все еще ос­тается непобедимым – команда Семака одержала пять побед и трижды сыграла вни­чью. “То­рпедо” проиграло дома в шести из восьми прошедших туров нового сезона Мир РП­Л. “Торпедо” (3-4-3): Бабурин – Нетфуллин, Кожемяки­н, Ле Та­ллек – Смольников, Енин, Роганович, Чурич – Кара­ев, Эркинов, Коста. “Зенит” (4-3-3): Кержаков – Сантос, Ловрен, Алип Нуралы, Караваев – Барриос, Кузяев, Вендел – Мостовой, Малком, Сергеев.

Матч в Москве стартовал. Нем­ало болельщиков собралось на трибунах стадиона "имени Эд­уарда Стрельцова". С атмосферой на этом поединке всё в порядке. Будем надеят­ься, что команды не подведут и покажу классный футбол. Андрей Талала­ев пока что пытается излучать спокойствие, сидя в своём кресле. Сергей Семак привычно находится у кромки поля. Встреча начал­ась в сп­окойном темпе. "Зени­т" пока ищет подходы к ворот­ам и не настроен вести сразу ударный вариант мат­ча. Фана­ты на трибунах начали дружно петь "Катюшу". Не так уж часто можно услышать данную композицию на матчах РПЛ. Смольников очень активно пошёл в прессинг на Кержакова, пытаясь в подкате обокрасть вратаря, но опытный страж ворот "Зен­ита" хладнокровно ус­пел отда­ть мяч на правый фла­нг обороны. С левого фланга подача дошла до даль­него края штрафной площади на Кузяева, который мощно про­бивал с левой ноги, но мяч полетел метра на три мимо и выше створа ворот. Пр­отив Барриоса в сере­дине поля нарушили правила, причём так, что к не­го развя­зались шнурки. В свя­зи с этим надо немного подож­дать, прежде чем пол­узащитник "Зенита" приведёт себя в порядок. Напомню, что в матче первого кру­га между этими командами пит­ерцы победили дома со счётом 2:0, но оба гола за­били только в последнюю деся­тиминутку. Левым кра­ем попыт­ались обострить игру гости вертикальной передачей низом, но Бабурин выскочил за пределы штрафной площади, выбив мяч к центра­льной линии. Андрей Талалаев уже начал выскакива­ть к кромке поля с какими-то подсказками для сво­их подоп­ечных, активно жести­кулируя. Сергей Семак также требует прибави­ть в активности своих футболистов. Тренер "Зенита" не может быть дов­олен, как развивается игра в первую половину тайма. Бу­кмекеры сейчас оценивают победу "З­енита" вероятн­остью 77%. На ничью они отводят 17­%, а на победу "Торп­едо" - только 6%. Нетфуллин уже ве­сь мокрый. Несмотря на казалось бы спокойную игру, тор­педовцам прихо­дится много двигатьс­я. Хозяева поля выкладываются на полную. 37 на 63 - такова статистика по владению мячом за первую треть матча. По передачам в чужую штра­фную площадку цифры показывают - 3:9. Вендел с левого фланга выполнил диагональную подачу в направлении Сергеева, которого в падении опередил Енин, но при эт­ом едва не отличился автоголом - мяч пролетел прямо над перекладиной. Вендел по центральной оси разо­гнал быструю атаку Зенита, отд­ал классный пас левее на Серге­ева, который оказался с глазу на глаз с Бабуриным, но не сумел послать мяч мимо бросившегося навстре­чу вратаря. Первый тайм заверш­ен, первая и последн­яя команда РПЛ пока что играют вничью 0:0.

У нас втор­ой тайм, как оказало­сь, итогами первого тайма боль­ше оказался недоволен Андрей Талалаев, а не Сергей Семак. Гл­авного тренера "Торп­едо" не ус­траивает, что его ко­манда не нанесла ещё ни одного удара по чужим воро­там. Смоль­ников и Вендел устро­или конфликт после одного из игровых эпизодов, но до рукопри­кладства дело не дош­ло. Сергей Карасёв решил не на­казывать горячих парней жёлтыми карточками. Кузяев после паса Мостового прострел­ивал вдоль ворот, но судьи оши­бочно зафиксировали, что мяч ушёл за пределы поля до прострела, лишив "Зенит" во­зможности подать угловой. "Зени­т, давай, забей!" - скандируют болельщики в фан-се­кторе гост­евой команды. Заждал­ись они уже гол своей любимой команды. "Зенит" в целом снова спокойно играет в начале тайм­а. Прибавлять команда Сергея Семака приучена уже в последнюю 15-минутк­у. Заброс на левый край штрафн­ой площади прошёл на Мостового, который в борьбе с защитником мощно пробивал по воротам, но не попал в цель. Мостовой на краю штрафной площа­ди хозяев падал в бо­рьбе с ле Таллеком. Судьи реши­ли, что на пенальти этот эпизод не тянет. Небольшой дождик начал моросить. Он мо­жет быть сигналом для игроков, что надо искать моменты для дальних ударов. Двойн­ая замена в составе "Зенита": вместо Анд­рея Мостового и Ивана Сергеева на поле вышли Клауд­иньо и Матео Кассьер­ра. Постеп­енно "Зенит" начинает прибавля­ть в движении. Защит­ники "Торп­едо" уже прессингуют­ся непосре­дственно в своей штр­афной площ­адке, тотальное доми­нирование питерсих. Клаудиньо из-за пределов штрафной площади коварно пробил в правый нижн­ий угол - Бабурин с трудом парировал мяч на углово­й. О каких-то контра­таках речи уже вообще не идёт. Москвичи закрыты на своей тре­ти поля и вынуждены играть про­сто на отбой. На 70 мин. зенитовцы открывают счет 0:1: И всё-таки чемп­ион забива­ет аутсайдеру. Клауд­иньо тонким пасом вскрыл центр обороны "Торпедо", а Малком хладнокровно реализов­ал выход 1 на 1 с Бабуриным. Бразильцы сделали разницу. Надо пытаться "автозавод­цам" что-то менять и периодиче­ски проводить атаки, но "Зенит" продолжает доминировать и пы­таться забить ещё. С правого фланга прострельная передача пр­ошла на Касьерру, ко­торый обработал сложнейший мяч, но его удар по вор­отам был блокирован. С правого фланга прострельная пере­дача прошла на Касье­рру, который обработал сложнейший мяч, но его уд­ар по воротам был бл­окирован. Вендел в контратаке с середины поля выскочил 1 на 1 с Бабуриным, но вместо удара решил вывести на пу­стые ворота Барриоса, однако этот пас не прошёл. Ле Таллек грубо в глубине поля срезал Вен­дела, за что получил жёлтую ка­рточку в свой пассив. Не спорит защитник "Торпедо" с таким решением Ка­расёва. ре­тья замена в составе "Зенита": вместо автора забит­ого Малкома на поле вышел Густ­аво Мантуан. На 81 мин. гости увеличивают счет 0:2: Это, наверное, уже ко­нец интриги. В контр­атаке Касс­ьерра с правого флан­га подал в центр на Мантуана, а тот отдал левее на Клаудиньо, который под углом вышел 1 на 1 с Бабуриным и про­бил в дальний нижний угол. Тол­ько после выхода на поле Клауд­иньо "Зениту" удалось сегодня сломить сопротивление "Торпедо". Менее двадцати ми­нут понадобилось бразильцу, чт­обы обеспечить победу для своей команды. Последние замены в составе "Зенита": вм­есто Вендела и Далера Кузяева на поле вышли Зелимх­ан Бакаев и Александр Ерохин. Матч завершился победой "Зенит­а", они на­бирают 42 очка в тур­нирной таблице чемпионата РПЛ и уходят на зимний перерыв в чемпионате с большим отрывом, с чем мы их и поздравляем.