«Торпедо» не смог устоять перед «Зенитом» - 0:2

Сегодня, 12 октября, в субботу на стадионе "имени Эдуарда Стрельцова" в рамках 17 тура РПЛ московское «Торпедо» принял на своем поле петербургский «Зенит». Арбитр поединка Сергей Карасев. На выезде “Зенит” все еще остается непобедимым – команда Семака одержала пять побед и трижды сыграла вничью. “Торпедо” проиграло дома в шести из восьми прошедших туров нового сезона Мир РПЛ. “Торпедо” (3-4-3): Бабурин – Нетфуллин, Кожемякин, Ле Таллек – Смольников, Енин, Роганович, Чурич – Караев, Эркинов, Коста. “Зенит” (4-3-3): Кержаков – Сантос, Ловрен, Алип Нуралы, Караваев – Барриос, Кузяев, Вендел – Мостовой, Малком, Сергеев.
Матч в Москве стартовал. Немало болельщиков собралось на трибунах стадиона "имени Эдуарда Стрельцова". С атмосферой на этом поединке всё в порядке. Будем надеяться, что команды не подведут и покажу классный футбол. Андрей Талалаев пока что пытается излучать спокойствие, сидя в своём кресле. Сергей Семак привычно находится у кромки поля. Встреча началась в спокойном темпе. "Зенит" пока ищет подходы к воротам и не настроен вести сразу ударный вариант матча. Фанаты на трибунах начали дружно петь "Катюшу". Не так уж часто можно услышать данную композицию на матчах РПЛ. Смольников очень активно пошёл в прессинг на Кержакова, пытаясь в подкате обокрасть вратаря, но опытный страж ворот "Зенита" хладнокровно успел отдать мяч на правый фланг обороны. С левого фланга подача дошла до дальнего края штрафной площади на Кузяева, который мощно пробивал с левой ноги, но мяч полетел метра на три мимо и выше створа ворот. Против Барриоса в середине поля нарушили правила, причём так, что к него развязались шнурки. В связи с этим надо немного подождать, прежде чем полузащитник "Зенита" приведёт себя в порядок. Напомню, что в матче первого круга между этими командами питерцы победили дома со счётом 2:0, но оба гола забили только в последнюю десятиминутку. Левым краем попытались обострить игру гости вертикальной передачей низом, но Бабурин выскочил за пределы штрафной площади, выбив мяч к центральной линии. Андрей Талалаев уже начал выскакивать к кромке поля с какими-то подсказками для своих подопечных, активно жестикулируя. Сергей Семак также требует прибавить в активности своих футболистов. Тренер "Зенита" не может быть доволен, как развивается игра в первую половину тайма. Букмекеры сейчас оценивают победу "Зенита" вероятностью 77%. На ничью они отводят 17%, а на победу "Торпедо" - только 6%. Нетфуллин уже весь мокрый. Несмотря на казалось бы спокойную игру, торпедовцам приходится много двигаться. Хозяева поля выкладываются на полную. 37 на 63 - такова статистика по владению мячом за первую треть матча. По передачам в чужую штрафную площадку цифры показывают - 3:9. Вендел с левого фланга выполнил диагональную подачу в направлении Сергеева, которого в падении опередил Енин, но при этом едва не отличился автоголом - мяч пролетел прямо над перекладиной. Вендел по центральной оси разогнал быструю атаку Зенита, отдал классный пас левее на Сергеева, который оказался с глазу на глаз с Бабуриным, но не сумел послать мяч мимо бросившегося навстречу вратаря. Первый тайм завершен, первая и последняя команда РПЛ пока что играют вничью 0:0.
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У нас второй тайм, как оказалось, итогами первого тайма больше оказался недоволен Андрей Талалаев, а не Сергей Семак. Главного тренера "Торпедо" не устраивает, что его команда не нанесла ещё ни одного удара по чужим воротам. Смольников и Вендел устроили конфликт после одного из игровых эпизодов, но до рукоприкладства дело не дошло. Сергей Карасёв решил не наказывать горячих парней жёлтыми карточками. Кузяев после паса Мостового простреливал вдоль ворот, но судьи ошибочно зафиксировали, что мяч ушёл за пределы поля до прострела, лишив "Зенит" возможности подать угловой. "Зенит, давай, забей!" - скандируют болельщики в фан-секторе гостевой команды. Заждались они уже гол своей любимой команды. "Зенит" в целом снова спокойно играет в начале тайма. Прибавлять команда Сергея Семака приучена уже в последнюю 15-минутку. Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Мостового, который в борьбе с защитником мощно пробивал по воротам, но не попал в цель. Мостовой на краю штрафной площади хозяев падал в борьбе с ле Таллеком. Судьи решили, что на пенальти этот эпизод не тянет. Небольшой дождик начал моросить. Он может быть сигналом для игроков, что надо искать моменты для дальних ударов. Двойная замена в составе "Зенита": вместо Андрея Мостового и Ивана Сергеева на поле вышли Клаудиньо и Матео Кассьерра. Постепенно "Зенит" начинает прибавлять в движении. Защитники "Торпедо" уже прессингуются непосредственно в своей штрафной площадке, тотальное доминирование питерсих. Клаудиньо из-за пределов штрафной площади коварно пробил в правый нижний угол - Бабурин с трудом парировал мяч на угловой. О каких-то контратаках речи уже вообще не идёт. Москвичи закрыты на своей трети поля и вынуждены играть просто на отбой. На 70 мин. зенитовцы открывают счет 0:1: И всё-таки чемпион забивает аутсайдеру. Клаудиньо тонким пасом вскрыл центр обороны "Торпедо", а Малком хладнокровно реализовал выход 1 на 1 с Бабуриным. Бразильцы сделали разницу. Надо пытаться "автозаводцам" что-то менять и периодически проводить атаки, но "Зенит" продолжает доминировать и пытаться забить ещё. С правого фланга прострельная передача прошла на Касьерру, который обработал сложнейший мяч, но его удар по воротам был блокирован. С правого фланга прострельная передача прошла на Касьерру, который обработал сложнейший мяч, но его удар по воротам был блокирован. Вендел в контратаке с середины поля выскочил 1 на 1 с Бабуриным, но вместо удара решил вывести на пустые ворота Барриоса, однако этот пас не прошёл. Ле Таллек грубо в глубине поля срезал Вендела, за что получил жёлтую карточку в свой пассив. Не спорит защитник "Торпедо" с таким решением Карасёва. ретья замена в составе "Зенита": вместо автора забитого Малкома на поле вышел Густаво Мантуан. На 81 мин. гости увеличивают счет 0:2: Это, наверное, уже конец интриги. В контратаке Кассьерра с правого фланга подал в центр на Мантуана, а тот отдал левее на Клаудиньо, который под углом вышел 1 на 1 с Бабуриным и пробил в дальний нижний угол. Только после выхода на поле Клаудиньо "Зениту" удалось сегодня сломить сопротивление "Торпедо". Менее двадцати минут понадобилось бразильцу, чтобы обеспечить победу для своей команды. Последние замены в составе "Зенита": вместо Вендела и Далера Кузяева на поле вышли Зелимхан Бакаев и Александр Ерохин. Матч завершился победой "Зенита", они набирают 42 очка в турнирной таблице чемпионата РПЛ и уходят на зимний перерыв в чемпионате с большим отрывом, с чем мы их и поздравляем.