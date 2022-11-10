Коррупция в ФИФА: чемпионат мира по футболу уехал в Катар по указанию президента Франции

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10 ноября 2022, 13:44 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Новое заявление экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера говорит о том, что главная футбольная организация мира напрочь погрязла в коррупции. Оказалось, что право на проведение чемпионата мира по футболу вслед за Россией должны были получить США, но в этот процесс вмешались политические договорённости.



ФИФА уже далеко не в первый раз попадает в эпицентр громких скандалов, в этот раз дровишек в огонь подкинул бывший руководитель всемирной футбольной организации Йозеф Блаттер. Сделал он это незадолго до старта чемпионата мира в Катаре в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger. Он заявил, что Катар получил право на проведение мундиаля из-за оказанного сильнейшего давления на спортивных функционеров бывшим в 2010 году президентом Франции Николя Саркози.



«В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия должна получить чемпионат мира по футболу 2018 года, а США — 2022 года. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали турниры», - сообщил Блаттер.



По его словам, за неделю до принятия финального решения президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини посетил Елисейский дворец. Сделал он это по приглашению Николя Саркози после того, как тот, в свою очередь, отобедал с наследным принцем Катара. Президент Франции настойчиво пожелал Мишелю Платини пересмотреть свою позицию по поводу распределения права проведения главного футбольного турнира мира. Поскольку Платини сам француз, ему пришлось «прислушаться» к пожеланию своего президента.



«На Платини больше нельзя было рассчитывать. Благодаря четырём голосам, которые отдали Мишель и его люди, чемпионат мира достался Катару, а не США», - рассказал Блаттер.



Известно, что спустя полгода, Катар купил у Франции истребители на сумму в 14,6 млрд долларов. Таким образом, решение спортивных чиновников помогло французам провести крупную военную сделку.



Но и это ещё не всё… Акции одного из флагманов французского футбола клуба «ПСЖ» в 2012 году были полностью выкуплены катарским фондом Qatar Sports Investments. Годом ранее фонд потратил на покупку новых игроков для клуба 80 млн евро.



По словам экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера, в 2018 году Россия провела чемпионат мира по футболу более чем достойно.



«Путин использовал турнир в пропагандистских целях? Многие другие также используют спорт в политических целях», - отметил он.



Тем временем по данным The Sun, Катар потратил на чемпионат мира-2022 около 208 млрд евро – в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м. По сообщению пресс-службы турнира, на эти деньги, в том числе, обустроены новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие туристические объекты.



