Американцы продают английский «Ливерпуль»

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), которая является владельцем английского футбольного клуба «Ливерпуль», собирается его продать. По данным Financial Times, одна заявка на приобретение знаменитого на весь мир футбольного клуба уже поступила. Сообщается, что цена продажи может превысить £3 млрд.
Известно, что «Челси» во время продажи Романом Абрамовичем обошелся нынешнему владельцу Тодду Бёли в £4,25 млрд. Но из этой суммы непосредственно на покупку акций «Челси» пошли только £2,5 млрд. Оставшиеся £1,75 млрд — это гарантированные Тодду Бёли инвестиции в развитие клуба.
«Ливерпуль» 12 лет назад пребывал в сильнейшем кризисе и находился на грани банкротства. В 2010 году его покупка обошлась американским владельцам всего в £300 млн. При этом за то время, что FSG владеет «Ливерпулем», клуб хотя бы по одному разу выиграл все турниры, в которых участвовал. Самые громкие победы пришлись на 2019 год, когда ливерпульцы выиграли Лигу чемпионов, и 2020-й, когда они после 30-летнего перерыва стали чемпионами Англии.
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