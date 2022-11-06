«Ростов» одержал победу над «Динамо» - 2:1

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6 ноября 2022, 21:19 Борис Омельченко,

Фото: pixabay.com

Сегодня, в воскресенье 6 ноября на стадионе «Ростов арена» в рамках 16 тура РПЛ «Ростов» принял на своем поле московское «Динамо». Арбитр поединка Владимир Москалев.

Южане демонстрируют зрелищный футбол в новом сезоне, они идут на 4 месте с 29-ю набранными очками. Бело-голубые постепенно набрали ход и стремятся попасть в первую тройку, сейчас команда идет лишь на пятом месте в общем зачете национального первенства, имея в своем активе 26 очков. Составы команд: «Ростов» (4-3-3): Песьяков – Сильянов, Мелехин, Осипенко, Чернов – Глебов, Уткин, Миронов – Полоз, Комличенко, Байрамян. «Динамо» (4-3-3): Лещук – Лаксальт, Фернандес, Сазонов, Скопинцев – Фомин, Норманн, Захарян – Нгамале, Смолов, Захарян.



Игра в Ростове стартовала, матч первого круга в самом первом туре завершился ничейным исходом - на гол Грулёва ростовчане во втором тайме ответили мячом в исполнении Комличенко. Тугареву досталось в единоборстве с Сазоновым, но арбитр нарушения правил не усмотрел. Спокойным получается стартовый отрезок встречи, ударов по воротам мы пока не наблюдаем. Захарян получает мяч в центральной зоне и пробивает низом метров с 23-х Песьяков без особого труда снаряд накрывает. Быстрая атака удается динамовцам, Смолов пытался исполнить передачу на Макарова, однако Осипенко пас прервал. Кутицкий завершает атаку "Динамо" ударом слёта с линии штрафной - мяч проходит мимо створа. Есть преимущество у "Динамо" на старте этой встречи, "Ростов" вынужден обороняться гораздо больше. Удар Фомина после скидки Смолова успел накрыть Щетинин, мяч срикошетил в направлении дальнего угла, но Песьяков выручил. В следующей фазе атаки Даниил замкнул подачу Лаксальта, но головой не попал в дальний угол. Уткину достается в единоборстве с Захаряном, первая желтая карточка сегодня для Арсена. Идут позиционные подходы к воротам без обострения и ударов по воротам. Тугарев забрасывает мяч в чужую штрафную площадь, где Лещук на выходе опережает Чернова. Равная игра в середине первого тайма, удалось "Ростову" наладить контроль над мячом в последние минуты. Затяжное владение в исполнении "Динамо" не приводит к какой-либо попытке обострения, в итоге мяч уходит аж к Лещуку. Снова у нас отрезок с большим преимуществом "Динамо" по владению мячом, но вскрыть оборону "Ростова" в эти минуты москвичам не удается. Недоволен Валерий Карпин действиями своих подопечных, никак не удается организовать контратаку и дать передышку в обороне. Очень давно у нас не было интересных моментов у ворот, пора бы кому-нибудь эту тишину взорвать. Смолов решил проверить свои силы ударом метров с 30 - мяч пролетает чуть выше перекладины ворот Песьякова. Не удается "Ростову" ничего интересного создать с углового, пока редкие "стандарты" хозяев привычной угрозы не несут. Стремительную контратаку проводят гости, Макаров получает мяч на левом краю штрафной от Смолова и пробивает в ближний угол, но попадает лишь в сетку с внешней стороны. Первый тайм завершен, перерыв.



С атак "Динамо" начинается вторая половина встречи, то же самое мы наблюдали и на протяжении большей части первого тайма. Йоканович недоволен работой Москалёва, желтая карточка для наставника "Динамо" уже в руках арбитра. Позиционная атака "Динамо" завершается дальним ударом в исполнении Дасы - Песьяков уверенно ловит мяч, который слегка срикошетил от ноги защитника "Ростова". Ошибка Уткина в собственной штрафной приводит к удару Макарова с убойной позиции - Песьяков лицом преграждает мячу путь в ворота. Лещук оплошал после выхода за пределы своей штрафной, Тугарев ворвался в штрафную и оказался на газоне после чистого подката Маричаля. На 66 мин. ростовчане открывают счет 1:0: это Кирилл Щетинин, Комличенко после выноса от своих ворот выиграл борьбу на фланге у Маричаля и покатил на вход в штрафную, Щетинин опережает Лаксальта и в касание с 15 метров отправляет мяч в сетку. Поразительно, первый же удар в исполнении "Ростова" становится голевым, логики в этом туре у нас по-прежнему маловато. У динамовцев замены: Константин Тюкавин, Вячеслав Грулёв и Даниил Лесовой играют вместо Фёдора Смолова, Николаса Нгамалё и Дениса Макарова. Захарян вошел в штрафную с левого края, проскочил нескольких оппонентов, но пробил мимо цели. Быстрый розыгрыш угловой не приводит к интересному моменту, вторым темпом динамовцы продолжают осаду чужих ворот, "Ростов" из последних сил держится. На 83 мин. ростовчане увеличивают счет 2:0: Комличенко из центральной зоны катит мяч на правый край, Глебов на входе в штрафную обыграл Лаксальта и с левой закрутил снаряд в дальний угол. У "Ростова" сегодня, второй удар по воротам приводит ко второму голу. 3-матчевая победная серия "Динамо", судя по всему, прервется. На 87 мин. динамовцы отыгрывают один мяч 2:1: Лесовой обокрал защитника перед штрафной, Гладышев исполнил проникающий пас в штрафную, а Тюкавин уложил мяч в дальний угол. Даса подрабатывает мяч перед штрафной соперника и наносит плотный удар в правый от себя угол - снаряд проходит в сантиметрах от штанги. Матч завершен, "Ростов" одерживает победу, набирает 32 очка и пока поднимается на третье место.