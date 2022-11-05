«Зенит» - первое поражение в чемпионате от «Ахмата» - 1:2

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5 ноября 2022, 19:02 Борис Омельченко,

Фото: pixabay.com

Сегодня, в субботу 5 ноября на стадионе: "Газпром-Арена" в рамках 16 тура РПЛ петербуржский «Зенит» принял на своем поле грозненский «Ахмат». Арбитр поединка Павел Кукуян.

“Зенит”, как и всегда, явный фаворит в этой паре. Питерцы выиграли в каждом из семи прошедших домашних матчей текущего сезона, причем разница забитых и пропущенных голов выглядит просто сумасшедшей – 30/2. Питерцы уверенно взяли курс на защиту титула, а домашний матч с грозненским “Ахматом” может стать очередным вкладом в успех “сине-бело-голубых”, нужно только одержать очередную победу. Составы команд: “Зенит” (4-3-3): Кержаков – Сантос, Чистяков, Ловрен, Караваев – Барриос, Кузяев, Вендел – Клаудиньо, Малком, Сергеев. “Ахмат” (4-2-3-1): Шелия – Быстров, Семенов, Богосавац, Швец – Камилов, Тимофеев – Олейников, Харин, Карапузов – Конате.



Игра в Петербурге началась и на первой минуте гости открывают счет 0:1: первая же атака "Ахмата" стала результативной. С правого фланга прошёл пас в штрафную площадку на Камилова, после удара которого мяч рикошетом от Караваева попал в штангу, а первым на добивании оказался Харин. "Ахмат" продолжает играть в высоком прессинге, зарядившись уверенностью в собственных силах. "Зенит" выглядит несколько обескураженным. На 9-ой мин. гости увеличивают счет до 0:2: что творится-то?! После подачи углового отбились грозненцы. Зенит сыграл на подборе, после чего принялся пасоваться на своей половине поля, но Чистяков на позиции последнего защитника обрезался, подарив мяч Конате, а тот хладнокровно перебросил мяч через Кержакова. С недоумением наблюдает сейчас за ходом игры Сергей Семак от кромки поля. В сложной ситуации оказалась его команда уже к десятой минуте. Разыгран был стандарт накоротке, после чего прошла подача в центр штрафной площади, где отскок подкараулил Кузяев, пробив в левый нижний угол, но Шелия в броске парировал мяч в сторону. Напомню, что "Зенит" за весь первый круг не проиграл ни одного матча, лишь трижды сыграв вничью. Одной из команд, с которыми питерцы потеряли очки, был как раз "Ахмат". Конате снова оказался в положении "вне игры". Очень высоко сейчас действует защитная линия "Зенита", поэтому нападающему "Ахмату" нужно это учитывать. Тимофеем в ответной атаке с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч попал в защитника. Грозненцы сигнализируют, что была игра рукой. Подождём решение VAR. Мяч действительно попал в руку Чистякову. Был повод для назначения пенальти, однако видеоассистенты даже не пригласили к монитору Павла Кукуяна. Есть проблемы у "Зенита" с обороной. Получил повреждение Родригао, и сразу в центре обороны появилась дыра. Сергей Семак делает замену: вместо Чистякова на поле выходит Круговой. Совсем не хватает креатива "Зениту" в атаке - слишком прямолинейно проводят свои наступательные действия чемпионы России, поэтому "Ахмат" спокойно сдерживает хозяев поля. Малком совсем сегодня незаметен на поле. Клаудиньо ещё пытается как-то двигаться и обострять, но вот Малкома словно вообще нет на поле. Приуныли на трибунах снова болельщики "Зенита". Совсем их любимцы ничем не радуют на поле - идёт вязкая борьба в средней зоне. Наконец-то голевой момент у "Зенита". Малком выдал пас на левый край штрафной площади на Клаудиньо, который попытался перехитрить Шелию, коварно пробив в ближний угол, но вратарь блестяще среагировал, парировав мяч в сторону. Первый тайм завершен, перерыв



Второй тайм, у "Зенита" замена: вместо защитника Караваева вышел полузащитник Андрей Мостовой, у которого сегодня день рождения - 25 лет ему исполняется. "Ахмат" стремится играть в контроль мяча во втором тайме. Питерцам надо прессинговать и тратить дополнительные силы на отбор мяча. Кузяев выполнил с правого фланга точный навес на дальний край штрафной площади на Мостового, который после обработки мяча палил по воротам, но под выстрел успел броситься защитник. Удары Кузяева и Вендела следовали со средней дистанции, но оба они были блокированы самоотверженными защитниками "Ахмата". На 65 мин. зенитовцы забивают гол 1:2: Андрей Мостовой, интрига в матче обостряется. Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. После подачи грозненцы недалеко отбили мяч, но тут же мяч вернули на левый край штрафной площади, где Мостовой, обхитрив Ильина, с острого угла сильно пробил между ног Шелии. 70 на 30 - такова статистика матча по владению мячом к этой минуте в процентном соотношении. Эмоциональней себя у кромки поля начал вести Сергей Семак, стараясь передать свою искру подопечным на поле. С оставшимися заменами тренер пока что предпочитает не торопиться. Некоторые грозненцы уже тяжеловато дышат. Конате уже явно тяжело. Будет снят он сейчас с игры, так как начал переодеваться на скамейке Агаларов. Активные обсуждения возможных замен идут сейчас и в технической зоне "Зенита". Сергей Семак, такое ощущение, решил посоветоваться со всеми своими ассистентами, прежде чем принять решение. Последние замены в составе "Зенита": вместо Вильмара Барриоса, Малкома и Ивана Сергеева на поле вышли Александр Ерохин, Густаво Мантуан и Матео Кассьерра. Начали уже зенитовцы сбиваться на финальный штурм, раз за разом нагружая мяч в чужую штрафную площадку. "Ахмат" продолжает терпеть. Матч завершен, "Зенит" терпит первое поражение в чемпионате и продолжает лидировать с 39 очками.