«Сочи» навязал свою игру вялому «Спартаку» - 1:1

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5 ноября 2022, 18:52 Борис Омельченко,

Фото: pixabay.com

Сегодня, в субботу 5 ноября, на стадионе «Фишт» состоялся матч 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком». Арбитр поединка Артем Чистяков.

К домашней игре со “Спартаком” команду Гаранин не готовил и на скамейке он, скорее всего, также будет отсутствовать. Справится ли “Сочи” с таким серьезным соперником, как "Спартак", под руководством Александра Точилина? В стане “Сочи” грядут перемены, аналитики считают, что Вадим Гаранин покидает южан, но официально никаких приказов об увольнении тренера не было. “Сочи” входит в тройку команд Мир РПЛ текущего сезона, которые еще ни разу не проиграли на своем поле. “Спартак” отличился на выезде один раз в семи из восьми случаев. Составы команд: “Сочи” (3-4-2-1): Заболотный – Терехов, Заика Миладинович – Шипунов, Маргасов, Терехов, Макарчук – Мелкадзе, Юсупов – Сарвели. “Спартак” (4-3-3): Селихов – Джикия, Денисов, Маслов, Хлусевич – Пруцев, Зобнин, Игнатов – Соболев, Николсон, Промес.



Игра в Сочи стартовала, неплохой заброс из центра поля последовал на ход Георгию Мелкадзе, который боролся с защитником на мяч, но ситуацию разрядил вышедший из рамки голкипер южан. Немало для Сочи фанатов пришло на стадион, кстати, много именно тех, кто сегодня переживает за "красно-белых". На 8 мин. спартаковцы забивают 0:1: Промес открывает счет, прекрасная передача от Денисова с правого фланга пришла в адрес Квинси, которого не успел закрыть защитник "Сочи", выпрыгнул голландец высоко и головой направил мяч в левую "шестерку". Джикия и Зобнин на половине поля "Спартака" сейчас оказались на газоне. Играл по мячу Георгий, после чего буквально въехал он в партнера на полном ходу. Оба повалились на траву, лишь бы все с игроками было нормально... Но, к счастью, оба игрока матч продолжают. Дольше медицинскую помощь оказывали Зобнину, ему досталось в этой ситуации больше. Соболев в центре поля грубовато сыграл против одного из соперников, после чего был наказан карточкой желтого цвета. Недоволен форвард таким решением. Спартаковцы не намерены отступать от выбранной стратегии "красно-белые", все также владеют мячом на половине поля соперника, выманивая на себя соперника, но много ошибок в передачах, что ломает игру. Да, большие проблемы на данном отрезке сезона у сочинцев, и уже не первый день ходят разговоры об увольнении тренерского штаба. Сегодня проигрывать южанам нельзя. "Сочи" пока совсем без атак обходится. Команда атакует крайне мало, и больше действует в обороне. Даже центр поля с трудом переходит клуб с юга России, игроки плохо читают игру, как так быстро можно было расбалансировать действия команды? Так, а тут Соболев опасно играл против Юсупова. Чудом, конечно, Александра не удалил сейчас судья. Там Джикия и Зобнин активно разговаривает с рефери. Вроде как, заговорить зубы удалось Чистякову, так ведь это "Спартак"! Без голевых моментов пока сочинцы. Можно по пальцам пересчитать то количество раз, которое перешли центр поля "барсы" в этом матче. Пока к судейству Чистякова много вопросов. И это не только возможного удаления Соболева касается. Классная передача с левого края на линию вратарской "Спартака" последовала, оторвался от соперника Юсупов, который не смог переиграть Селихова в ближнем бою. Какая-то суета на скамейке запасных "Спартака". Абаскаль буквально носится по бровке, требуя от команды играть в прессинге не так глубоко, но "Спартак" стал немного жаться к воротам. Хлусевич, вроде как, Макарчука сейчас в центре поля прихватил двумя руками и повалил на газон. В руках судьи появился второй "горчичник" в матче, и снова для игрока "Спартака". У сочинцев Сарвели вышел на поле он заменил Шипунова. На 44 мин. сочинцы забивают ответный мяч 1:1: удивительно, сколько же свободы дали Кириллу Заике гости в этой ситуации! С левого фланга в ходе очередной атаки сочинцев выполнил прострел Жоаозиньо. Не смог замкнуть ближнюю штангу Мелкадзе, но сфера прилетела к Заике, который первым касанием пробил в Селихова, после чего мяч обработал, и уже повторно мощно и низом выстрелил по центру, оставив не у дел всех защитников столичного коллектива. Первый тайм завершен, не понятна пассивность спартаковцев после забитого гола. При ничейном счете уходят с поля игроки, второй тайм обещает быть жарким. Перерыв.



Второй тайм, в перерыве без замен. В центре поля владеет мячом "Сочи", есть определенное психологическое преимущество у южан ввиду уверенно проведенной концовки второго тайма, будут пытаться хозяева выйти вперед. Привез "Спартак" сейчас неприятности на свои ворота, сыграв неудачно на своей половине поля. В итоге выполнен был Терехов прострел в центр, на линию штрафной. Юсупов намеренно пропустил мяч на Жоаозиньо, который мощно по центру пробил, но попал в Селихова. "Спартак" снижает темп игры все больше, и этот факт играет только на руку сочинскому коллективу. Литвинов на поле появляется вместо Александра Соболева, вот уж точно неожиданное решение, но оно обосновано, видимо, желтой карточкой, которая имеется в пассиве нападающего. Середина второго тайма идет у нас, и все меньше времени у "Спартака" на то, чтобы дожать соперника и набрать очередные три очка в погоне за питерским "Зенитом". "Спартак" не играет сегодня в свой футбол, упустил инициативу, а соперник как может мешает наладить игру оппоненту. Сейчас уже "Спартак" держится за ничью, но никак не "Сочи". Вообще ничего впереди не получается у команды гостей, а времени остается всего ничего. Тягучий футбол сейчас обе команды показывают. В концовке встречи минимум опасных моментов у нас, а ведь хочется видеть более активную игру. Матч завершен ничейным результатом 1:1, "Спартак" набирает 33 очка, а сочинцам удалось навязать свою игру дремотным гостям.