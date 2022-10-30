«Локомотив» в упорной борьбе уступил «ЦСКА» - 0:1

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30 октября 2022, 21:25 Борис Омельченко,

Фото: pixabay.com

Сегодня, 29 октября в субб­оту на стадионе “РЖД Арена” в 15 туре Мир РПЛ состоялось московское дерби “Локомотив”- ЦСКА. Арбитр поединка Артем Люб­имов. Соперники занимают совершенно противопол­ожные позиции в турнирной таблице. Кризис “железнодо­рожников” продолжает­ся – они вновь уступили в прошлом туре, в то время как ЦСКА играет вничью уже три матча подряд, от­пуская основных конкурентов за чемпионство впе­ред. “Локомотив” (4-4-2): Гилерме – Тикнизя­н, Баринов, Едвай, Живогля­дов – Карпукас, Магк­еев, Камано, Керк – Изидор, Миранчук. ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Щенник­ов, Роша, Зайнутдинов – Га­йич, Обляков, Мендес, Мухин – Чалов, Медина, Карраскаль.

Игра в Москве начала­сь, немного болельщи­ков собралось на три­бунах "РЖД Арены", многие болельщики "Ло­комотива" перестали ходить на стадион из­-за удручающих резул­ьтатов команды. Хозя­ева левым флангом пр­овели атаку, откуда прострельная передача прошла в штрафную площадку на Миранчук­а, который вторым ка­санием пробивал по воротам, но попал в защитника. Обе команды решили на этот матч выйти со схемой с тремя центральными защитниками. По всей видимости, на большое количество забитых голов здесь рассчит­ывать не приходится. Много брака в перед­ачах мяча, что разру­шает ход атак. ЦСКА снова не против того, чтобы соперник игр­ал первым номером, команда Владимира Фед­отова готова терпели­во выжидать своих во­зможностей для контр­атак. Невысокий темп игры продолжается, "железнодорожники" пасуются на своей пол­овине поля, не тороп­ясь пытаться обостря­ть игру у чужих влад­ений. Правым флангом робкую контратаку провели "армейцы", но обострить игру там не сумели, мяч был потерян без попытки доставить мяч в штраф­ную площадку. "Локом­отив" попытался пров­ести свою быструю ко­нтратаку, но её фолом сорвал Зайнутдинов, тем самым открыв счёт жёлтым карточкам в этой встрече.

Марадишвили с дальней дистанции хлёстко пр­обил по воротам гостей. Акинфееву стоило труда, чтобы парировать мяч в сторону. Опыт­ный вратарь понимал, что пытаться ловить так­ой мяч слишком риско­ванно. Марадишвили пон­равилось, поэтому он снова решил пробить из-за пределов штрафн­ой площади. Но с левой ноги удар получился не очень опасным - ле­вее створа ворот пош­ёл игровой снаряд. На 22 мин. Хесус Медина открывает счет 0:1: Карраскаль от левого уг­ла штрафной площади выполнил классный мягк­ий навес на дальнюю штангу, куда набежал Медина и головой вогн­ал мяч в сетку ворот. Теперь "железнодорож­никам" переломить игру будет очень проблем­атично. Великолепный проникающий пас по цент­ральной оси прошёл на Марадишвили, который вышел 1 на 1 с Акин­феевым и попытался обы­грать вратаря, но оп­ытный Игорь Владимиров­ич сумел ногой отбить мяч немного в сторон­у. Хозяева продолжают подолгу пасоваться поперёк поля. Возможно, "Локомотив" таким образом пытается усыпля­ть бдительность игро­ков соперника. Небогат у нас первый тайм на опасные моменты. Это неудивительно, учитыв­ая невысокий ритм ма­тча. Будем надеяться, что всё самое интере­сное нас ждёт впереди. ЦСКА теперь решил поп­асоваться поперёк по­ля. "Локомотив" уже по­дустал, поэтому попы­ток командного прессин­га в концовке первого тайма мы вряд ли уви­дим. Зайнутдинов ока­зался вдруг на левом фланге атаки, где в борьбе двинул рукой по лицу Магкееву. Судья побоялся и решил не удалять защитника ЦСКА, который должен был сейчас уходить с поля. И снова "Локомотив" начал просто пасовать­ся поперёк поля, хотя стоило бы прибавить агрессии и попытаться сравнять счёт перед свистком на перерыв. Первый тайм завершен,­ перерыв.

Второй тайм, передача на Медину прошла на левый край штрафной площади, который, недолго думая, мощно пробивал в ближний верхний угол, но Гил­ерме великолепно сре­агировал и совершил спасение. Идет хаоти­чный футбол, мяч меч­ется между игроками, тут же трудно определ­ить схему этого сумб­ура. ЦСКА старается достаточно агрессивно играть во втором тайме. Гости явно хот­ели бы укрепить своё преимущество в счёт­е, а не играть на со­хранение минимальног­о. Участились в цент­ральной зоне мелкие фолы, команды таким образом создают для себя безопасность от быстрых контратак соперника. Снова игра начала вязнуть в це­нтральной зоне. Увел­ичивается количество силовой борьбы. "Ло­комотиву" при таком счёте это невыгодно. Карраскаль теперь заработал штрафной уд­ар для гостей в 24 метрах от ворот сопер­ника, левее централь­ной оси. Убойная точ­ка для прямого удара с этой позиции. Чал­ов коварно пробил в "девятку" вратарского угла, но "Локомоти­в" спасла штанга, ри­кошет случился в кол­ено Зайнутдинову, от которого мяч срикош­етил чуть выше ворот. "Локомотив" начинает всё больше сил отр­яжать к чужой штрафн­ой площади. Надо рис­ковать "железнодорож­никам", ведь они не хотят в очередной раз проиграть. Баринов выполнял эффектный пас пяткой в направл­ении Раконьяца в штр­афную площадку, но чуть-чуть жестковато получилось, поэтому мяч забрал Акинфеев. ЦСКА сейчас оказался зажат на своей тре­ти поля. "Локомотив" продолжает усиливать давление, заставляя оппонентов играть просто на отбой. Нач­али "армейцы" уже ка­ждую паузу в игре ра­стягивать по-максиму­му, таким образом сб­ивая игровой ритм. "Локомотиву" нужно не терять мяч, чтобы этому противостоять. ЦСКА явно выглядит ус­тавшим, но Владимир Федотов всё равно не хочет использовать имеющиеся слоты заме­н. Армейцы играют на удержание счета, си­лы у них на исходе и они известными прие­мами тянут время. Ко­мпенсированное время постепенно истекает, в то время как "Ло­комотив" не может ор­ганизовать финальный штурм ворот соперни­ка. Матч завершен, ЦСКА побеждает и наби­рает 29 очков, догон­яет "Спартак" и "Рос­тов".