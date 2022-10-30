«Локомотив» в упорной борьбе уступил «ЦСКА» - 0:1

Сегодня, 29 октября в субботу на стадионе “РЖД Арена” в 15 туре Мир РПЛ состоялось московское дерби “Локомотив”- ЦСКА. Арбитр поединка Артем Любимов. Соперники занимают совершенно противоположные позиции в турнирной таблице. Кризис “железнодорожников” продолжается – они вновь уступили в прошлом туре, в то время как ЦСКА играет вничью уже три матча подряд, отпуская основных конкурентов за чемпионство вперед. “Локомотив” (4-4-2): Гилерме – Тикнизян, Баринов, Едвай, Живоглядов – Карпукас, Магкеев, Камано, Керк – Изидор, Миранчук. ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Щенников, Роша, Зайнутдинов – Гайич, Обляков, Мендес, Мухин – Чалов, Медина, Карраскаль.
Игра в Москве началась, немного болельщиков собралось на трибунах "РЖД Арены", многие болельщики "Локомотива" перестали ходить на стадион из-за удручающих результатов команды. Хозяева левым флангом провели атаку, откуда прострельная передача прошла в штрафную площадку на Миранчука, который вторым касанием пробивал по воротам, но попал в защитника. Обе команды решили на этот матч выйти со схемой с тремя центральными защитниками. По всей видимости, на большое количество забитых голов здесь рассчитывать не приходится. Много брака в передачах мяча, что разрушает ход атак. ЦСКА снова не против того, чтобы соперник играл первым номером, команда Владимира Федотова готова терпеливо выжидать своих возможностей для контратак. Невысокий темп игры продолжается, "железнодорожники" пасуются на своей половине поля, не торопясь пытаться обострять игру у чужих владений. Правым флангом робкую контратаку провели "армейцы", но обострить игру там не сумели, мяч был потерян без попытки доставить мяч в штрафную площадку. "Локомотив" попытался провести свою быструю контратаку, но её фолом сорвал Зайнутдинов, тем самым открыв счёт жёлтым карточкам в этой встрече.
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Марадишвили с дальней дистанции хлёстко пробил по воротам гостей. Акинфееву стоило труда, чтобы парировать мяч в сторону. Опытный вратарь понимал, что пытаться ловить такой мяч слишком рискованно. Марадишвили понравилось, поэтому он снова решил пробить из-за пределов штрафной площади. Но с левой ноги удар получился не очень опасным - левее створа ворот пошёл игровой снаряд. На 22 мин. Хесус Медина открывает счет 0:1: Карраскаль от левого угла штрафной площади выполнил классный мягкий навес на дальнюю штангу, куда набежал Медина и головой вогнал мяч в сетку ворот. Теперь "железнодорожникам" переломить игру будет очень проблематично. Великолепный проникающий пас по центральной оси прошёл на Марадишвили, который вышел 1 на 1 с Акинфеевым и попытался обыграть вратаря, но опытный Игорь Владимирович сумел ногой отбить мяч немного в сторону. Хозяева продолжают подолгу пасоваться поперёк поля. Возможно, "Локомотив" таким образом пытается усыплять бдительность игроков соперника. Небогат у нас первый тайм на опасные моменты. Это неудивительно, учитывая невысокий ритм матча. Будем надеяться, что всё самое интересное нас ждёт впереди. ЦСКА теперь решил попасоваться поперёк поля. "Локомотив" уже подустал, поэтому попыток командного прессинга в концовке первого тайма мы вряд ли увидим. Зайнутдинов оказался вдруг на левом фланге атаки, где в борьбе двинул рукой по лицу Магкееву. Судья побоялся и решил не удалять защитника ЦСКА, который должен был сейчас уходить с поля. И снова "Локомотив" начал просто пасоваться поперёк поля, хотя стоило бы прибавить агрессии и попытаться сравнять счёт перед свистком на перерыв. Первый тайм завершен, перерыв.
Второй тайм, передача на Медину прошла на левый край штрафной площади, который, недолго думая, мощно пробивал в ближний верхний угол, но Гилерме великолепно среагировал и совершил спасение. Идет хаотичный футбол, мяч мечется между игроками, тут же трудно определить схему этого сумбура. ЦСКА старается достаточно агрессивно играть во втором тайме. Гости явно хотели бы укрепить своё преимущество в счёте, а не играть на сохранение минимального. Участились в центральной зоне мелкие фолы, команды таким образом создают для себя безопасность от быстрых контратак соперника. Снова игра начала вязнуть в центральной зоне. Увеличивается количество силовой борьбы. "Локомотиву" при таком счёте это невыгодно. Карраскаль теперь заработал штрафной удар для гостей в 24 метрах от ворот соперника, левее центральной оси. Убойная точка для прямого удара с этой позиции. Чалов коварно пробил в "девятку" вратарского угла, но "Локомотив" спасла штанга, рикошет случился в колено Зайнутдинову, от которого мяч срикошетил чуть выше ворот. "Локомотив" начинает всё больше сил отряжать к чужой штрафной площади. Надо рисковать "железнодорожникам", ведь они не хотят в очередной раз проиграть. Баринов выполнял эффектный пас пяткой в направлении Раконьяца в штрафную площадку, но чуть-чуть жестковато получилось, поэтому мяч забрал Акинфеев. ЦСКА сейчас оказался зажат на своей трети поля. "Локомотив" продолжает усиливать давление, заставляя оппонентов играть просто на отбой. Начали "армейцы" уже каждую паузу в игре растягивать по-максимуму, таким образом сбивая игровой ритм. "Локомотиву" нужно не терять мяч, чтобы этому противостоять. ЦСКА явно выглядит уставшим, но Владимир Федотов всё равно не хочет использовать имеющиеся слоты замен. Армейцы играют на удержание счета, силы у них на исходе и они известными приемами тянут время. Компенсированное время постепенно истекает, в то время как "Локомотив" не может организовать финальный штурм ворот соперника. Матч завершен, ЦСКА побеждает и набирает 29 очков, догоняет "Спартак" и "Ростов".