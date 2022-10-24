«Зенит» - очередное разгромное поражение «Сочи» 7:0

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24 октября 2022, 22:35 Борис Омельченко,

Сегодня, в понедельник 24 октября на стадионе “Газпром Арена” в рамках 14-го тура РПЛ лидер первенства “Зенит” принимает “Сочи”. Арбитр поединка Евгений Кукуляк. “Зенит” выиграл дома все девять матчей, при этом клуб из Санкт-Петербурга забивает в среднем 3.44 мяча за игру. В этом сезоне “Сочи” отвратительно играет на выезде, за девять матчей у гостей лишь одна победа, одна ничья и семь поражений, а пропускают сочинцы в среднем 2.33 мяча за игру. “Зенит” (4-3-3): Кержаков - Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос - Кузяев, Барриос, Мостовой - Малком, Сергеев, Клаудиньо. “Сочи” (3-4-3): Джанаев - Сиссако, Дркушич, Терехов - Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Макарчук - Шипунов, Сарвели, Джорджевич.

Игра в Петербурге началась и на 2-ой мин. зенитовцы открывают счет 1:0:Вендел ворвался в чужую штрафную по левому флангу поля, далее последовала передачу в центральную зону, где Нобоа подставил ногу и рикошетом мяч полетел в голову Сергеева, а от головы Ивана мяч залетел в левый угол ворот. "Зенит" владеет мячом перекатывая мяч в центральной части поля, ожидая свободных зон на половине поля соперника. На 11 мин. хозяева увеличивают счет 2:0: Малком в прекрасной форме забивает десятый гол в чемпионате, Вендел получил передачу из глубины поля, затем последовала передача на Малкома, тот со второй попытки отправил мяч в сетку ворот. Очень слабую игру у команды "Сочи" сейчас мы наблюдаем в оборонительных действиях. Бразилец очень легко распорядился своим моментом и практически без сопротивления забил мяч в ворота. Тотальный контроль мяча у футболистов "Зенита". Команда "Сочи" пока не понимает зачем сегодня вышел на поле. Сергеев протащил мяч в штрафную площадь выполнил передачу в центральную часть, где был открыт Малком, бразилец ударил из убойной позиции, Джанаев совершил великолепный сейв. Мещанинов покидает игру по мнению арбитра. Малком получал передачу из глубины поля, но защитник его сбил с ног, лишив нападающего выхода один на один. Красная карточка. На 25 мин. зенитовцы доводят счет до 3:0: Иван Сергеев забивает гол в пустые ворота после передачи Кузяева с правого фланга поля, Джанаев выбежал из ворот, оставив их пустыми. Всё остальное уже формальность. Вендел отлично видит поле, находит свободные зоны и не передерживая мяч отдаёт острую передачу к чужой штрафной. Первый угловой стандарт заработал "Зенит". Мяч полетел на дальнюю штангу, где был выбит защитником от своих ворот. "Зенит" громит своего соперника, нам остаётся ждать рекорда по количеству забитых мячей от одной команды. На 32 мин. Вендел забивает самый красивый гол тура 4:0: Вендел отлично открылся под передачу и практически без сопротивления выполнил удар из-за пределов штрафной площади. Мяч полетел по закрученной траектории в дальний угол ворот "Зенит" продолжает осаду ворот "Сочи", не давая возможность игрокам гостей выйти из своей штрафной. "Зенит" играет в удовольствие, позволяя себе играть самим с собой в каких то моментах, не замечая соперника. Первый тайм мы наконец отыграли, перерыв.

Второй тайм и "Зенит" опять в атаке, после перерыва команды вышли в тех же составах, что были в первом тайме, единственное Жоазиньо​ покинул поле и вместо него вышел Сиссако после удаления​ Артёма Мещанинова в первом тайме. Нобоа совершил своевременный перехват и выполнил точную передачу в атаку, но партнёры по команде не смогли правильно распорядится своим моментом. На 53 мин. Вильмар Барриос из-за штрафной от перекладины и в ворота 5:0: Барриос принял мяч у чужой штрафной площади и выполнил шикарный удар под перекладину, Джанаев не смог отразить мяч и спасти ворота своей команды. Спустя руки и ноги продолжают играть футболисты "Сочи", "Зенит" развлекается и создаёт опасность у ворот соперника. Замены в составе хозяев:​ Вячеслав Караваев​ покидает поле и его заменяет​ Арсен Адамов, Вильмар Барриос​ уходит с поля, а вместо него выходит​ Густаво Мантуан, Вендел​ уходит с поля, а вместо него выходит​ Андрей Мостовой,​ Иван Сергеев​ покидает поле и его заменяет​ Зелимхан Бакаев, Родригао уходит, его заменяет Чистяков. А игра тем временем, всё больше успокаивается и переходит в совсем умеренный темп, но "Зенит" не торопясь штурмует ворота соперника и на 74 мин. Малком забивает 11-й мяч в чемпионате 6:0: Что творит Юсупов!!?? Артур в простой ситуации отдал передачу на Малкома в свою штрафную, бразилец легко реализовал подарочек. На 76 мин. хозяева увеличивают счет до не приличного 7:0: Защитники команды гостей покинули матч.​ Мантуан отлично оказался на добивании после того как Джанаев выручил, отбив точно на ход​ Густаво. "Сочи" продолжает мучиться и обороняться всеми силами, которые на исходе. Зенитовцы проверили на устойчивость все штаги и перекладину. Продолжает "Зенит" атаковать ворота соперника. Футболисты хозяев голодны до голов даже в такой ситуации. Бакаев отлично открылся под передачу, затем ускорился и выполнил удар точно в руки Джанаева, затем сыграл на добивании, но уже мимо ворот. Матч завершен, 11-я победа зенитовцев, набрано 36 очков, забито 43 мяча, а пропущено только 5, с чем мы их и поздравляем.