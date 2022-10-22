Волевая победа «Динамо» над «Локомотивом» - 3:1

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22 октября 2022, 21:45 Борис Омельченко,

Сегодня, в субботу 22 октября на стадионе "РЖД Арена" в рамках 14-го тура Мир РПЛ состоялась встреча между "Локомотивом" и "Динамо". Арбитр поединка Павел Кукуян.

Какое-никакое, а все-таки дерби. Обе команды находятся далеко не в лучшей форме."Железнодорожники" испытывают серьезный кризис, у "Динамо" дела обстоят получше. На данный момент «бело-голубые» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 8 очков. “Локомотив” (4-2-3-1): Гилерме – Тикнизян, Кузьмичев, Ненахов, Баринов – Карпукас, Магкеев – Камано, Куликов, Изидор – Раконьяц. “Динамо” (4-4-2): Шунин – Фернандес, Даса, Паршивлюк, Маричаль – Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамалё – Смолов, Тюкавин.



Игра в Москве началась и на 1 мин. "железнодорожники" открывают счет 1:0: вот так начало! На правом фланге атаки Керк принял сложный мяч, отдал пас пяткой на Живоглядова, который выполнил навес на дальнюю штангу, а так на замыкании сработал Франсуа Камано. Славиша Йоканович вышел к кромке поля и пытается успокоить своих подопечных. Динамовцам стоит не раскисать - впереди ещё долгий матч. Болельщики "Локомотива" на трибунах, разумеется, сейчас просто в прекрасном настроении. Надеются они, что любимая команда будет продолжать атаковать и закреплять своё преимущество. Динамовцы заработали свой первый угловой на правом фланге. Подача от флажка последовала в центр штрафной площади, откуда Фернандес пробивал в нижний угол ворот, но Гилерме в броске спас свою команду. Яростно работают в прессинге игроки "Динамо", которые, разумеется, будут пытаться сравнять счёт как можно скорее. Успокоить решили игру сейчас "железнодорожники", принявшись пасоваться поперёк поля. "Локомотив" не идёт в прессинг, когда соперники пасуются поперёк поля вдоль центральной линии, всей командой работая сейчас строго на защиту. Преимущественно флангами стараются динамовцы обострять свою игру, но хозяева поля готовы к этому, не стесняясь периодически отбивать мяч и за лицевую линию поля. В целом темп игры можно пока что назвать посредственным, гостям надо стараться больше, чтобы взвинтить темп, по такой игре даже один мяч отыграть будет проблематично. Левым флангом динамовцы провели атаку, но "железнодорожники", сумели сдержать натиск. Примитивно в защите играют футболисты "Локомотива", при первой же угрозе опасности выбивая мяч просто за пределы поля. Захарян практически незаметен пока что на поле, вступил он в борьбу сейчас на чужой половине поля, но сумел только нарушить правила. Рваная игра, много мелких нарушений правил. Угловой с левого фланга динамовцы подали теперь. Опасно было во вратарской площади "Локо", но Баринов доработал до конца, позволив Гилерме спокойно забрать мяч. Арбитр назначает пенальти в ворота "Локомотива". В предыдущем эпизоде судьи зафиксировали фол со стороны защитника. Уверенно Смолов развёл мяч и вратаря по разным углам. Это юбилейный 100-й гол Фёдора в рамках РПЛ и счет становится 1:1. На 38 мин. Арсен Захарян забивает, но из офсайда. "Локомотив" выглядит более уставшим в концовке первого тайма. Пытаются "железнодорожники" терпеть и держать игровой ритм на низком уровне. "Динамо" продолжает владеть ощутимым преимуществом, но сейчас с подходами к чужим воротам наблюдаются проблемы - не хватает динамики в действиях "бело-голубых". Макаров и Тикнизян получили по жёлтой карточке. Динамовец грубовато нарушил правила, а "железнодорожник" дал волю эмоциям. Первый тайм завершен. Ничья 1:1 пока что на табло "РЖД Арены".



Второй тайм, "Динамо" работает в высоком командном прессинге, стараясь заставлять соперников нервничать и ошибаться. Нгамалё с левого фланга переадресовал мяч в центр на Захаряна, транзитом через Смолова, но Арсен с ходу пробил очень неточно - мяч свалился с ноги полузащитника. Засвистели болельщики "Локомотива" на трибунах, которые таким образом требуют больше активности от своих любимцев. Динамовцы продолжают осаждать ворота "Локо" и на 63 мин. со штрафного после удара Захаряна счет становиться 1:2: Со штрафного удара пробил Захарян, мяч прошёл "стенку" и рикошетом от Едвая влетел в ворота. Гилерме был пойман на противоходе, из-за чего не выручил свою команду. Первая замена в составе "Динамо": вместо Дениса Макарова на поле вышел Вячеслав Грулёв. Тут же первая замена в составе "Локомотива": вместо Джирано Керка в игру пошёл Константин Марадишвили. Агрессивней стараются сейчас в прессинге действовать "железнодорожники" на чужой половине поля, мириться хозяева с поражением не хотят. Провели хозяева левым флангом, откуда прошла подача в центр штрафной площади на голову Миранчуку, который пробивал головой в дальний угол, но слабовато, что позволило Шунину в броске забрать мяч намертво. Очень много технического брака в передачах и единоборствах обеих команд, что разбивает ход игры на эпизоды, возникают свободные зоны в линиях. Изидор с правого фланга острую прострельную передачу вдоль ворот выполнил, которую едва автоголом не замкнул Даса, но мяч всё-таки полетел над перекладиной. "Локомотив" огорчает, команда не готова для борьбы в высшей лиги практически во всех компонентах. Посвистывают болельщики "Локомотива", видя, как их команда сидит в обороне всем составом, а у "Динамо" большие проблемы с реализацией. На 90 мин. арбитр назначает пенальти в ворота "Локоматива". Тюкавин смело пошёл в штрафную площадку на двух соперников и заработал пенальти. Ненахов сыграл в ногу нападающему. Даниил Фомин, штатный пенальтист "бело-голубых" пробил по центру, а Гилерме ушёл в левый от себя угол. Матч завершен, "Динамо" набирает 23 очка и пока поднимается на 5-е место в турнирной таблице РПЛ.