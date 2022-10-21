Иранцы требуют отстранить свою сборную от Чемпионата мира-2022

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21 октября 2022, 21:20

Иранские футболисты и ряд деятелей Ирана, близких к спорту, потребовали от Международной федерации футбола отстранения сборной своей страны от Чемпионата мира – 2022, который должен пройти в Катаре с 20 ноября текущего года. На ЧМ-2022 сборная Ирана будет играть в одной группе с командами из Соединенных Штатов, Уэльса, Англии.



В открытом письме спортсмены и активисты объяснили свою позицию тем, что их не устраивает жестокость властей к собственным гражданам, которая, по их мнению, достигла критических размеров. Прежде всего, речь идет о положении женщин в стране, о том, что им не разрешено посещение стадионов, что нарушает статьи Устава ФИФА, касающиеся уважения и защиты международно признанных прав человека. Кроме того, преследованию подвергается и ряд спортсменов–мужчин, недовольных проводимой иранскими властями политикой ущемления прав и свобод граждан своей страны. Некоторые из них получили тюремные сроки, в их адрес поступали и поступают угрозы со стороны иранских властей.



В данной ситуации ФИФА, по мнению написавших открытое письмо, не имеет права занимать нейтральную позицию. Она должна отреагировать быстро и жестко.



