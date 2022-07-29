«Барселона» скупает игроков, а лидер сборной Украины Зинченко пошёл на понижение

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29 июля 2022, 21:54 Семён Иванов

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Подходит к концу июль, а это значит, что пройден экватор летнего трансферного окна. Часть сделок уже завершена, некоторые продолжают согласовываться. В этой статье – о самых громких приобретениях европейских клубов.



Пожалуй, важнейший переход этим летом – трансфер Эрлинга Холанда из «Боруссии» в «Манчестер Сити»: команду, где когда-то играл и его отец Альф-Инге Холанд. «Горожанам» пришлось заплатить 60 миллионов евро немецкому клубу, а общая стоимость сделки вместе с зарплатой и агентскими выплатами составила целых 250 миллионов. Контракт рассчитан на пять лет. За это время Холанд заработает 125 миллионов евро (это примерно 350 тысяч фунтов или 26 миллионов рублей в неделю). Впрочем, в клубе есть зарплата повыше. Так, бельгиец Кевин де Брёйне получает 375 тысяч фунтов в неделю.



Активно ведёт себя на рынке и «Барселона». Она уже потратила 153 миллиона только на покупку игроков (с учётом зарплат и агентских выплат, сумма значительно выше). Были приобретены Роберт Левандовски, Рафинья и Жюль Кунде. Свободными агентами к команде присоединились Кристиан Эриксен и Франк Кессье. С таким усилением каталонский клуб попытается навязать борьбу своим извечным конкурентам из мадридского «Реала», которые приобрели лишь двух футболистов – Энтони Рюдигера и Орельена Тчуамени.



Немало шуму наделал переход Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Один из самых перспективных игроков с постсоветского пространства пошёл на понижение. Борьбу за место в стартовом составе он проиграл ещё в конце предыдущего сезона, а в последнее время и вовсе стал заметен только из-за резких заявлений против наших спортсменов: он призвал исключить абсолютно всех российских спортсменов из любых международных соревнований и запретить продавать российским медиа права на показ этих самых соревнований. В итоге, в Манчестере решили избавиться от крикливого футболиста и разгрузить зарплатную ведомость, продав украинца в «Арсенал».



А вот за нашего соотечественника Магомеда Оздоева можно только порадоваться. Экс-игрок «Зенита» перешёл в перспективный турецкий «Фатих Карагюмрюк» и теперь поборется за выход в еврокубки и поработает с Андреа Пирло, который занимает должность главного тренера клуба.



Впереди целый август, на очереди ещё крупные сделки и завершение конфликта Роналду с «Манчестер Юнайтед» (напомним, португалец хочет уйти из клуба и бойкотирует тренировки, а тренерский штаб очень не хочет отпускать игрока). Пока же это все главные новости.