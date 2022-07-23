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Аргументы Недели Спорт  → Футбол 13+

У российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева обнаружили пневмоторакс

, 14:00

У российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева обнаружили пневмоторакс
Фото: официальный сайт ФК «Крылья Советов»

На днях восходящей звезде, 17-летнему игроку ФК «Крылья Советов» Сергею Пиняеву стало плохо на тренировке. Футболиста увезли на скорой помощи, а позже медики поставили ему диагноз.

«Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс», - говорится в сообщении на сайте ФК «Крылья Советов».

Известно, что пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости, которое в некоторых случаях может привести к коллапсу легкого. Футболист в ближайшее время будет находиться под присмотром врачей.

В 2021 году The Guardian включил Сергея Пиняева в список 60 лучших молодых игроков мира. Надеемся, что подающий большие надежды юноша сможет восстановиться и вернуться в футбол.

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