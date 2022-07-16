За победу над немцами в 1955-м обещали ордена, но подарили телевизоры

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16 июля 2022, 08:43 Источник: Российская газета

14 июля исполнилось 90 лет со дня рождения Анатолия Исаева. Интервью о футбольном матче СССР - ФРГ, который состоялся в 1955 году и о том, что происходило до и после игры, Анатолий Константинович дал "Российской газете" в 2015-м, а в 2016-м его не стало.



- Немецкий журналист Томас говорил, что матч помог сближению народов, ведь то была первая спортивная поездка немцев в СССР. А потом он вдруг предложил, мол, может, и сейчас бы такой матч сыграть, ведь опять в мире обстановка сложная. Тем более что немцы в 2014-м снова стали чемпионами мира. Я ему в ответ: душой то я готов, да годы не те, а за наших футболистов стыдно, им нынче только Лихтенштейн по зубам.



Наставлений высокопоставленных лиц я наслушался на всю жизнь. Особенно досталось от комсомольских лидеров, будущих чекистов Семичастного и Шелепина. Они приезжали на базу, собирали всех и жестко вели разговор, обрывали тренера: что ты их уговариваешь, они обязаны победить. Выиграют - получат ордена... Но после игры мы от них даже поздравления не услышали. Нам тогда по телевизору "Темп" подарили, а вот про деньги не помню. Телевизору в семье были очень рады, у нас был "Ленинград" с крохотным экраном, а тут сразу такой, казалось, экранище...



Сама игра была жесткой, но не такой, как иногда сейчас: за шею, за руки, за майки никто никого не хватал. И симуляции, как сейчас, не было. Мужская игра. Уже появились мысли, что против чемпионов мира отыграться не удастся. После игры был банкет, но и там мы с немцами очень-то не общались. Они пили только вино, а мы - все, что давали. К немцам подходили лишь те, кто постарше: Яшин, Нетто... А остальные просто чокались с ними, мы же давали себе отчет: кто мы, а кто они - чемпионы мира.



-От той игры остался мандраж. Выходил на ватных ногах. Я ошалел: еще недавно играл за завод "Красный пролетарий", а тут на "Динамо" против чемпионов мира выхожу, елки-палки. Видимо, я перегорел. Не помню, что у меня не получилось, но меня заменили. А блистали у нас спартаковцы Пашутин, Ильин, Масленкин... Но Яшин вот неожиданно в ближний угол пропустил. И еще гордость была огромная, что чемпионов мира обыграли.



