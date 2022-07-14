Игрок ФК «Сочи» Юсупов считает, что уровень чемпионата России заметно снизился

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Артур Юсупов утверждает, что уровень Российской премьер-лиги снизился.
«Считаю, что в «Динамо» Черчесова я играл сильнее, чем сейчас. Мы выиграли шесть матчей в группе Лиги Европы, прошли «Андерлехт» в плей-офф – какая-нибудь российская команда в 2020-х может так? А в той команде я часто выходил на поле.
Мои два сезона в «Сочи» – яркость и голы, но тогда был совсем другой уровень. Условно, в 2022-м в РПЛ у тебя есть четыре секунды, чтобы подумать, а в 2014-м была одна-две. Раньше нужно было быть атлетом – теперь можешь выигрывать только за счет опыта.
«Сочи» – яркий пример. У нас почти всем за 30 лет, а мы заняли второе место. У нас много скоростных игроков? Нет, зато много думающих. Думаю, семь-восемь лет назад этого было бы недостаточно для топ-3», – сказал Артур Юсупов.
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