Кризис столетнего возраста

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12 июля 2022, 10:36 Данила Жидков-Шевченко

Фото: pixabay.com

Новый рекорд по числу голов в Суперкубке страны, 21 трофей в ХХI веке, 100 побед в качестве главного тренера. Можно сказать ещё множество ласковых слов в адрес ФК «Зенит» и его тренерского штаба, да можно было забивать и больше, ведь казалось, что соперника совсем не было на футбольном поле. А ведь если подумать, то почему так вышло? Казалось бы, противостояние должно быть невероятным, московский «Спартак», против ненавистного питерского «Зенита». Дерби двух столиц должно быть интригующем, ну и уж точно не завершится с разгромным счетом одной из сторон. Почему один из самых популярных клубов страны, а уж тем более самый титулованный, играет так неважно последние несколько лет. Предлагаю нам сегодня в этом разобраться.



Первое, без чего шикарный крейсер под названием «Спартак» не сможет никогда добиться высот, это его капитан, а именно главный тренер команды. Тут на самом деле все очень и очень плачевно. Ведь за последние четыре года у штурвала стояло целых 5 капитанов. Если сравнить с тем же «Зенитом», которому москвичи успешно проиграли, то Сергей Семак уже целых 5 лет строит ту команду, которую он видит. Из всех 5 тренеров можно понять расторжение контракта с Олегом Кононовым, которого признали худшим тренером «Спартака» по версии читателей «Sports.ru». Так же причину ухода Тедеско, ведь ему было сложно видеться с семьей из-за ситуаций с covid-19. Но вот увольнение Руя Витории было для многих болезненным. Да, он показал не лучшую игру в чемпионате, но как же был шикарен «Спартак» в Лиге Европы. Тренер вывел клуб с первого места, в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией», что очень дорого стоит. К сожалению позже российские клубы исключили из еврокубков, но я уверен болельщикам не только «Спартака» хотелось взглянуть на них в 1/8 финала, а тем более против бывшего тренера. К сожалению, если бы мы и увидели данное противостояние, то уже под руководством Паоло Ваноли. Для него это первый опыт в роли главного тренера, без учета молодежной национальной команды. К сожалению исправить ситуацию в чемпионате он не смог, именно поэтому ему быстро нашли замену. И тут выходит никому не известный тренер Гильермо Абаскаль. Процент побед которого составляет всего 32 из 78 проведённых им матчей в качестве рулевого. Сложно что-то сказать о его будущем в «Спартаке», но если замену найдут в этом или следующем году, то думаю не стоит удивляться.



Тут мы плавно переходим ко второй проблеме, а именно руководство клуба. Сколько бы шуток не было в адрес Леонида Федуна и прочих представителей клуба, глядя на ситуацию с тренерами, все выглядит и правда смешно. Результат нужен здесь и сейчас. Судя по всему именно такое требование ставит руководство. Ведь иначе трудно объяснить такую текучку. Сложно представить тренера, который вливается сразу же в команду, а тем более иностранца в русскую. Тот же «великий и ужасный» Жозе Моуриньо, который провёл свой первый сезон в миланском «Интере» не с самыми высокими показателями, но то, что он сделал в следующем, удавалось немногим. Сложно сказать, смог бы Руи Виктория или Паоло Ваноли стать новым «особенным», но факт остаётся фактом. Оба провели в команде меньше сезона и увы так и не смогли раскрыть свой потенциал и потенциал команды.



Думаю, последняя проблема которую хотелось бы обсудить это трансферы. А именно их ужасная продуктивность. Да, то же самое можно сказать и про «Зенит» который каждый год привозит новых южноамериканцев, но только разница в том, что на трансферах питерцев в итоге строится вся игра, и то, насколько хорошо их раскрывает тренерский штаб. Так вот последние трансферы москвичей это что-то непонятное. Просто большая часть игроков, не так уж и блистает в других чемпионатах, а подписывать данных игроков, да ещё и не за малые деньги очень рискованно. Мартинс, Николсон, Мозес, ну в эту же группу можно включить ещё и Русско-Немецкого игрока Леона Классена. Все они по сути должны были усилить состав, но увы люксембуржец, ямаец и нигериец так и не смогли влиться пока что в суровый чемпионат России. Возможно стоит задуматься о подписании игроков из своей страны, или пойти в ту же Бразилию, откуда успешно забирает игроков один из прямых конкурентов.



Вообщем проблем и правда очень много, а справляться как-то надо. Единственная радость это болельщики, которые остаются преданы своему клубу. Лично я надеюсь на возвращение великого клуба в список лидеров чемпионата, но увы добиться этого будет совсем непросто. Удачи Гильермо Абаскалю в новом сезоне. Надеюсь бутылка, которую он разобьёт о его корабль не превратиться в «розочку», которая добьёт «Спартак» окончательно.