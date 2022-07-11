Контрольная игра «Челябинск»-«Тюмень» закончилась ничьей

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11 июля 2022, 11:36 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ФК «Челябинск»

Южноуральские футболисты провели выездной матч.

На прошедшей неделе футбольный клуб «Челябинск» дважды встретился со своим основным соперником — командой из Тюмени — по группе 4 Олимпа первенства ФНЛ-2. Первая игра состоялась на стадионе «Центральный» в Челябинске, она завершилась победой гостей — 1:2 в пользу «Тюмени».

Ответный матч прошел в Тюмени. В первой половине встречи инициативой полностью владели хозяева поля. Ближе к концу тайма челябинцам удалось переломить ход игры, в определенный момент у них даже появился шанс завершить ее в свою пользу. Однако финальный счет игры так и остался 2:2.