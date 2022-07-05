Песок сквозь пальцы: трансферы в РПЛ

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5 июля 2022, 10:43 Александр Сенников

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Трансферное лето — излюбленная пора клубов, когда можно потратиться на новых, нужных игроков, или заработать на продаже тем, у кого есть нужные суммы. Тем не менее, некоторые условия могут нарушить этот баланс, как, например, возможность «приостанавливать» контракты для иностранных игроков РПЛ. Действует это правило до 30 июня 2023 года. В любой момент легионер может покинуть клуб без объяснения причин, воспользовавшись этой опцией.

Ведущие команды лиги столкнулись с оттоком игроков за бесплатно. ЦСКА уже «приостановил» контракты с Арнором Сигурдссоном и Чидерой Эджуке, «Спартак» расстался с Джорданом Ларссоном, а «Краснодар» ещё зимой потерял всех легионеров, хотя некоторые из них вернулись. Они ушли без финансовой компенсации, что осложнило экономическое положение клубов, ведь за них предполагалась хорошая выручка. Вести селекцию стало сложнее, ведь баланс прибыли и трат сильно перекосило. Денег нет, а заменить ушедших нужно.

Клубы статусом проще обратили своё внимание на ФНЛ: нашумевшие в Кубке России «Енисей» и «Балтика» смогли выгодно продать часть состава. «Уфа» была вынуждена распродать и распустить свои активы, чтобы сохранить существование финансово — чем и воспользовались некоторые клубы РПЛ. Наблюдается интересная ситуация, когда второй дивизион стал спасательным кругом для высшего. Но не всего.

Топ-клубам приходится искать иные пути для селекции. Необходимо не только восполнить бреши в составе, но и удержать класс и статус. Осложнения возникают с лимитом и общей обстановкой. По слухам, ЦСКА интересовался защитником «Ростова» Максимом Осипенко, однако команда с юга сразу указала цену трансфера: 10 миллионов евро. Такие деньги и раньше бы казались немыслимыми, а в реалиях, когда только игрок с российским паспортом не сможет бросить клуб, это норма, которую нужно принять. Право сильного больше не работает, теперь реальность определяют те, у кого предложение, а не спрос.

Легионеры, тем не менее, продолжают пополнять составы команд, приезжая из-за границы или сменяя один регион России другим. Форвард «Зенита», Матео Кассьера, перешел в питерский клуб из «Сочи». Состав «Локомотива» пополнился бразильским защитником Лукасом Фассоном. То есть, репутационные потери и напряженная геополитическая обстановка не стали непреодолимыми препятствиями для приобретения качественных легионеров. Хотя это высокий риск: в любой момент они могут покинуть чемпионат бесплатно.

Новый сезон точно изменит привычный порядок в таблице Российской Премьер-лиги, так как не все смогут преодолеть кризис. Академии клубов не смогут дать нужные возможности, так как юниорам нужно время адаптироваться и возмужать. Хотя «Краснодар» провел убедительную весну, которую буквально вытянула молодежь, после чего шутки про «11 воспитанников» стали звучать как логичный тезис. Может быть, и у других отечественных коллективов найдутся свои неокрепшие таланты, готовые стать героями?