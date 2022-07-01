Кубок лиги: спасательный круг

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1 июля 2022, 16:49 Александр Сенников

Фото: pixabay.com

Когда УЕФА официально не допустила российские клубы до еврокубков, решение о создании Кубка лиги было лишь вопросом времени. По слухам, старт намечен уже на этот месяц. Действительно ли нужен ещё один турнир?



2 мая 2022 года клубы из России не были допущены УЕФА до еврокубков в сезоне 22/23. Помимо репутационных потерь, для клубов, которые регулярно участвовали в турнирах под эгидой организации, это ещё и финансовые потери. «Зенит» за минувшую «евроосень» заработал около 40 миллионов евро, «Спартак» около 9 (при этом потерял почти в два раза больше), а «Локомотив» примерно 6. Денежную значимость Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций для команд из России сложно переоценить.

РПЛ и РФС приняли решение о создании Кубка лиги с названием «Кубок РПЛ». Конкретных новостей о формате, призовых и календаре ещё нет. Тем не менее турнир выполнит свою задачу: заменит еврокубки так, чтобы это было выгодно всем. Клубы получат необходимые деньги в условиях некоторого кризиса, спровоцированного отъездом спонсоров и игроков; телевещатели заключат выгодные контракты, а зрители получат ещё один турнир, за которым можно будет следить.

Кубок выглядит наиболее интересным и правильным вариантом, среди всех, которые были доступны. Азиатские еврокубки были бы очень дорогим решением, если брать во внимание перелеты, да и болельщики бы вряд ли смогли позволить себе перелеты между континентами. Полный отказ от нового турнира – значит усугубить и без того сложное положение. Апелляции к УЕФА и ФИФА не дали нужного результата сразу. Расширение Премьер-лиги окончательно утвердило бы границу между «богатыми» и «бедными».

По слухам, РФС рассматривают формат двухматчевых противостояний, чтобы сбалансировать календарь. Физическая нагрузка – важный фактор при планировании, потому большее или меньшее количество игр может повлиять на здоровье игроков. С еврокубками она была равномернее, хотя порой клубы все равно проводили по три игры за неделю. Да и зрители чаще будут видеть игры своих любимых команд.

Пока идут переговоры со спонсорами, неизвестны призовые для команд. Конечно, они точно не будут сопоставимы с тем, что дают международные матчи, но выправить финансовое положение для многих участников турнир определенно сможет. В нынешних реалиях, учитывая потери за год и отъезд легионеров, Кубок лиги – это необходимость, а не опция.

Новое первенство для РПЛ выглядит смелым экспериментом, которого не хватало клубам и руководству в последние несколько лет. Обстоятельства вынуждают идти новыми путями, которые пересекаются со старыми, создавая уникальные ситуации. Кубок лиги способен изменить наш футбол.



