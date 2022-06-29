Деньги с экрана: телеправа в футболе

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29 июня 2022, 12:28 Александр Сенников

ФОто: ixabay.com

Издание «Football Italia» в материале, посвященному заработку с телеправ топ-команд Серии А, подсчитали, что чемпион страны, «Милан», заработал меньше, чем худшая команда Английской Премьер-лиги, «Норвич Сити». Россонери заработали лишь 77 миллионов евро, тогда как канарейки на несколько десятков больше – вплоть до 105. Показательный пример того, что есть АПЛ, а есть остальные лиги.

Это так же показатель того, насколько пресыщена деньгами английская лига. Помимо дорогостоящих трансферов на сотни миллионов, их клубы могут позволить себе права на трансляции игр, сопоставимые с бюджетами целых чемпионатов. Зрительский интерес к командам с туманного Альбиона настолько велик, что ТВ-компании выкладывают миллиарды евро за право показывать их матчи. В мае 2021 года вещатель Sky Sports продлили контракт на три года, по которому АПЛ заработает 5 миллиард евро. Для сравнения, Ла Лига за те же деньги заключила контракт на пять лет. Бундеслига заключила на 4,64 миллиард евро.

Президент Ла Лиги, Хавьер Тебас, не раз в интервью подчеркивал, что продажа телеправ – главный ориентир для заработка денег для клубов. Когда заключали контракт на те самые пять миллиардов евро, он отметил, что «такой результат положителен для всех, кто прямо или косвенно является частью испанской футбольной индустрии». Это помогает держать финансовый баланс лиги, чтобы не было сильного разрыва между «маленькими» и «большими» клубами. В РПЛ тоже будут такие перемены.

За сезон 20/21 последняя команда лиги заработала лишь 68 миллионов рублей, тогда как первая – 143. Сами клубы не раз подчеркивали, что в нынешних реалиях это не прибыльно, особенное если брать во внимание процентное соотношение доходов клуба от телеправ. В Европе они составляют 40%, а в России – лишь 8%. Учитывая, что едва ли не каждый год в нашей высшей лиге появляется команда, которая остаётся без должного финансирования (вроде «Тамбова»), в будущем ситуация улучшится. В теории за 2 года две худшие команды РПЛ заработают 267 миллионов рублей.

Важно и распределение этих миллиардов и миллионов между клубами: какую часть берёт лига, какую – участники еврокубков, какую – остальные. Влияют разные факторы: позиция в таблице, положение лиги, финансовое благополучие команд. Но фиксировано всегда одно – нужно больше денег. Выгодные контракты нужны всем – зрители тоже часть сделки.

По факту, аудитория того или иного телеканала и спонсирует лиги. Их количество и покупательная способность (в том числе и теоретическая) могут быть не менее важным фактором, чем сама прибыль – потому что важен и сам источник, а не только результат.

А пока лигам остаётся лишь пытаться уменьшить пропасть между Англией и другими. По-настоящему тревожный знак, что худший клуб одной лиги может быть богаче лучшего – и при почти равных позициях в таблице коэффициентов. Всё-таки деньги в футболе решают.