Сколько стоят самые богатые футбольные сборные мира

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21 июня 2022, 11:42

Через несколько месяцев стартует очередной мундиаль в Катаре. 32 сборные с разных континентов будут выявлять сильнейшего. А пока делаются прогнозы, составляются всевозможные рейтинги.



Так, эксперты расположили команды по текущей стоимости их игроков, определённой порталом Trancfermarket. При этом были учтены футболисты, которые с большей долей вероятности попадут в основную обойму.



Первое место досталось сборной Англии с денежным показателем в 586 миллионов евро. Немного меньше показатель у французов – 563 миллиона. Замыкает тройку Германия – 453 миллионов. Для сравнения, у команды Катара показатель более чем скромный – немногим более 8 млн. Как следствие – последнее 32 место. Таблица могла выглядеть иначе, если бы за бортом первенства не осталась Италия с её звёздами мирового уровня.



Вообще же финансовая пропасть между сборными явно бросается в глаза. На долю первых 9 команд приходится 62% от совокупного бюджета.



К слову, общая стоимость футболистов всех сборных составила 6,2 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году цифра только чуть превысила 5 миллиардов. При этом никто из команд-участниц чемпионата в России не перешагнул отметку в 500 миллионов. Теперь же это удалось сделать Англии и Франции.



Финансовые показатели в общем-то отвечают и соотношению сил сборных на футбольном поле. Некоторым исключением 4 года назад стала Хорватия, которой удалось впервые завоевать серебряные медали.