Премьер Армении Пашинян поставил перед сборной цель выиграть чемпионат мира или Европы

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16 июня 2022, 18:30 Источник: sports.ru

Фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В ходе встреч с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью сборной страны является победа на чемпионате мира или Европы до 2050 года.



«За последние три года Федерация футбола Армении при поддержке ФИФА построила 90 новых маленьких стадионов в 7 областях Армении. Для их функционирования ФИФА выделит около 2,5 миллиона долларов.



Президент ФИФА сегодня констатировал, что эти 90 малых стадионов в Республике Армения в будущем увеличатся до 300. Сегодня в ходе нашей беседы с президентом ФИФА, а также в ходе предыдущей встречи с президентом УЕФА мы обсудили возможность строительства в Армении с нуля нового стадиона, отвечающего всем современным стандартам», – сказал Пашинян.



Известно, что общие инвестиции в футбольные проекты УЕФА в Армении оцениваются в 5 миллионов долларов.



