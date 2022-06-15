Фанаты сборной Англии громко оскорбляли венгров во время матча

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15 июня 2022, 20:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sports.ru

Похоже, что венгры и англичане стали не слишком друг с другом ладить. Во время прошедшего футбольного матча представители Британии серьёзно оскорбили своих венгерских коллег.

Национальные команды как раз проводили матч в рамках четвёртого тура Лиги наций. Английские болельщики прославились своими оскорбительными выкриками. «Вы расистские ублюдки!» - кричали они во время исполнения гимна Венгрии перед стартом матча. Игра проходила на домашнем стадионе «Вулвэрхемптона» - «Молине Стэдиум».

Впрочем, конфликты между фанатами из Венгрии и Британии происходят весьма нередко. 4 июня венгерская команда схлестнулась с английской на матче в Будапеште. Тогда английские футболисты преклонили колени в знак поддержки радикального движения «Блэк Лайвс Мэттер». Венгерские фанаты отреагировали на это гудением. В сентябре прошлого года венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес темнокожих игроков сборной Англии – Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема. За это ФИФА строго наказало их.

Во время матча отбора ЧМ-22 Англия-Венгрия (1:1) в октябре 2021 года даже произошли столкновения венгерских агрессивных фанатов со стюардами и сотрудниками полиции. Конфликт произошёл из-за того, что болельщики из Венгрии стали освистывать вставших на колени английских футболистов. Беспорядки же вспыхнули после того, как венгерского фаната задержали за расистские оскорбления в адрес одного из стюардов.