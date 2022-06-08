Футбольный клуб «Челябинск» установил всероссийский рекорд

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8 июня 2022, 15:01 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

На стыке прошлого и нынешнего сезонов команда одержала 16 побед подряд.

Завершилось первенство России по футболу в ФНЛ-2. Клуб «Челябинск» озвучил основные итоги сезона 2021/2022.

По итогам турнира команда заняла второе место в 4-й группе. Южноуральские спортсмены уступили лидеру, ульяновской «Волге», только по дополнительным показателям – количество очков было равным.

Сезон начался для «Челябинска» с 8 побед подряд. Учитывая результат сезона 2020/2021, когда в конце команда также выиграла 8 матчей, что позволило ей установить всероссийский рекорд: 16 побед. Это первенство южноуральцы также завершили победной серией.

За весь сезон «Челябинск» пропустил лишь 24 гола, на счету команды 2 ничьи за 28 матчей. По два раза футболисты обыграли более опытные команды: «Амкар» из Перми и «Новосибирск».

Успехи клуба особенно ценны тем, что прошлым летом из «Челябинска» ушли 4 основных игрока, зимой к ним прибавился еще один. Однако главный тренер Михаил Сальников сумел собрать сильный коллектив, который играл легко и уверенно. Уже много лет руководство клуба при укомплектовании сборной делает ставку на собственных воспитанников. Именно челябинцы составляют костяк команды.

«Очень приятно, что команда с каждым годом и каждым сезоном прогрессирует. Тренерский штаб растет, растут игроки», - прокомментировал результаты директор клуба «Челябинск» Константин Арестов. Он добавил, что в этот раз команде не хватило совсем чуть-чуть до победы, но это значит, что есть к чему стремиться в следующем сезоне.