Футболист Борис Ротенберг-младший покинул московский «Локомотив»

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31 мая 2022, 18:37 Источник: РБК

36-летний футболист Борис Ротенберг-младший, сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, покинул сегодня столичный клуб «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.

Будучи гражданином Финляндии, за свою карьеру игрок выступал за несколько российских команд: ярославский «Шинник», «Химки», «Зенит», «Ростов», московские «Динамо» и «Локомотив». Также Ротенберг сыграл один матч в составе сборной Финляндии. Статистика проведённых матчей футболиста достаточно скромная, Бориса часто преследовали травмы. Официальных сообщений, собирается ли опытный футболист продолжать карьеру, пока не поступало. Отец игрока владеет ФК «Сочи».