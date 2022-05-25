Абрамович продал «Челси»

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25 мая 2022, 18:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: Nick Potts/globallook.com

В марте этого года, еще до попадания под санкции, Роман Абрамович объявил о желании продать футбольный клуб «Челси» и пообещал перечислить весь чистый доход от продажи в помощь пострадавшим от событий на Украине. Стало известно, что власти Великобритании одобрили сделку российского миллиардера с американским инвестором Тодду Бёли. Клуб ему обойдется в £4,25 млрд.



Согласно договоренности правительства Великобритании с Романом Абрамовичем, получение российским предпринимателем каких-либо средств от реализации актива исключено.



Клуб, осуществлявший хозяйственную деятельность по отдельной лицензии, был сильно ограничен как в расходах, так и в контроле над доходами. Срок действия лицензии «Челси» истекал в конце мая, и были опасения, что операционная деятельность клуба будет остановлена. Главной проблемой стал долг в £1,6 млрд, имеющийся у «Челси», а точнее его материнской компании Fordstam Ltd., перед Абрамовичем. Российский миллиардер на протяжении почти двух десятков лет финансировал команду, выдавая ей беспроцентные кредиты. В качестве заемщика выступала Fordstam, в качестве кредитора — зарегистрированная на острове Джерси Camberley International Investments. Последняя не связана напрямую с Романом Абрамовичем, но британские власти полагают, что структура ему все же подконтрольна. Таким образом, средства от возврата долга могли бы попасть под контроль Абрамовича.



Теперь же представители российского предпринимателя и британских властей договорились, что продажа «Челси» пройдет в два этапа. Сначала £2,5 млрд поступят на эскроу-счет и останутся там, пока власти не убедятся, что деньги пойдут на помощь лицам, пострадавшим от событий на Украине.



Из этих же средств будет погашен упомянутый выше долг. При этом господин Абрамович дал юридические гарантии, что полученные в качестве оплаты долга деньги попадут на некий счет под контролем правительства, а затем тоже пойдут на помощь нуждающимся.



