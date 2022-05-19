В России тренеры и футболисты на собственные средства открывают стадионы

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19 мая 2022, 11:02 Источник: sportrg.ru

Фото: соцсети

Многие российские тренеры и футболисты начали уделять внимание развитию футбола в стране. В это благое дело они вкладывают собственные средства.



Нынешний тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий открыл на своей родине в Волгограде стадион «Бомбонера». Ему приглянулось название домашней арены чемпиона Аргентины «Боки Хуниорс».



«Большинство стадионов нашей страны называются «Монолит», «Трактор», «Сталь», «Кировец». «Бомбонера» - такого стадиона еще не было, стадиона, где праздник каждый день, где эмоции не иссякают ни на одну секунду. Это будет волгоградский «Бомбонера», где люди будут чувствовать себя максимально комфортно и открыто», - отметил Слуцкий.



Помимо административного здания и раздевалок «Бомбонера» включает в себя два поля: открытое и полноразмерное, второе - малое, внутри манежа.



«Все эксперты, приезжавшие к нам, говорили, что объект можно построить минимум за 250 млн рублей. А мы построили за 135 млн!» - рассказывал ранее руководитель проекта Сергей Попов.



Известно, что 5 млн рублей в строительство вложил нынешний тренер ЦСКА Василий Березуцкий. Часть денег - это народные пожертвования.



Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков еще в бытность игроком «Локомотива» открыл стадион на 20 тысяч мест на своей родине в поселке Миллерово Ростовской области. Все средства он выделил из собственного кармана. На деньги Глушакова построили раздевалки, здание с комнатами отдыха и даже дорогу до стадиона. Нынешний футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков обеспечивает местную футбольную школу мячами, формой, помогает местным талантам приезжать на просмотр в столицу.



Игрок «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, прошлой осенью открыл свою детскую футбольную школу. Еще один бывший футболист «красно-белых» - Андрей Ещенко уже несколько лет проводит в Иркутске, где родился, детский турнир, на котором мальчишки не только играют в футбол, но и получают различные призы.



Несколько лет назад в родном Дедовске открыл футбольный турнир своего имени бывший полузащитник сборной России Роман Широков. В нем участвуют команды из детских домов Подмосковья. Он помог постелить в местном спортивном комплексе новое покрытие для футзала.



В 2016 году тогда еще полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов, выступающий сейчас за «Урал», сделал родному Нижнему Тагилу подарок - открыл стадион за 13 млн рублей.



В городке Сунжа в Ингушетии последние семь лет работает школа, созданная игроком «Зенита» Магомедом Оздоевым. Там постелили синтетическое поле и построили трибуны.



