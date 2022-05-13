Клубы Российской премьер-лиги потребовали отмены решения УЕФА об отстранении от участия в еврокубках

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

13 мая 2022, 18:08 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Футбольные клубы ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и «Сочи» обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение УЕФА об отстранении российских команд от участия в еврокубках. В заявлении утверждается, что такое решение противоречит спортивным принципам и является дискриминационным.



«Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку футбол перестает быть доступным для всех», — говорится в заявлении клуба «Сочи».



Известно, что клубы запросили ускоренный порядок рассмотрения дела для возможности участия в ближайшем еврокубковом сезоне в случае успеха в суде. По информации ТАСС, представлять интересы российских клубов в CAS будет международная юридическая компания SILA International Lawyers.



Интересно, что у российских спортивных структур есть опыт успешного опротестования решений международных организаций, правда, только формальный. Так, в начале апреля Федерация санного спорта России добилась в Арбитражном суде Международной федерации санного спорта (FIL) отмены решения исполкома FIL об отстранении отечественных спортсменов от соревнований под эгидой организации. Однако руководство FIL, в свою очередь, заявило, что изменит собственный устав исключительно ради того, чтобы не допустить россиян к участию в турнирах.



