Челябинские футболисты одержали пятую подряд победу

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12 мая 2022, 08:19 Татьяна Михайлова

Клуб одержал крупную победу. Фотография предоставлена ФК "Челябинск"

Команда обыграла «Зенит» из Ижевска с разгромным счетом.

Состоялся очередной тур первенства России по футболу в ФНЛ-2 (группа 4). Футбольный клуб «Челябинск» провел выездной матч с ижевским «Зенитом».

Первым счет открыл челябиннец Никита Касаткин на 26 минуте. В каждом тайме южноуральцам удалось забить по три гола, которые так и остались безответными. Встреча окончилась результатом 6:0 в пользу «Челябинска». Эта победа стала для клуба пятой подряд и самой крупной в сезоне. Сейчас команда расположилась на втором месте турнирной таблицы, в ее активе 53 очка.

Впереди «Челябинск» ждет домашний матч с «Новосибирском».