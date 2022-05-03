«Теперь наши клубы не опозорятся в еврокубках»: Ирина Роднина об отстранении российских команд

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3 мая 2022, 13:42 Источник: sports.ru

Фото: сайт Госдумы РФ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась своим мнением об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков.



«Я уже давно высказала свою позицию насчет исключения России из европейских турниров. По каждому виду спорта идет планомерное исключение, а самое главное – спорт прерывает все свои традиции и требования. Особенно это касается олимпийского движения.



Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне.



Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд.



В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентноспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт.



За футболом я не слежу. У каждого есть свои вкусы и интересы: кто-то любит сладкое, а кто-то соленое. То же самое и в спорте – кому-то нравится это, а кому-то это. У всех разные взгляды», – заявила Ирина Роднина.



