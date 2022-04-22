Футболисты «Челябинска» одержали победу в Омске

Игра с «Иртышом» завершилась счетом 2:1.
Футбольный клуб «Челябинск» провел выездную игру в Омске в рамках Олимпа первенства ФНЛ-2. Игра в непривычных условиях – закрытом манеже – принесла еще одну победу южноуральцам.
Челябинцам удалось реализовать более опасные атаки, чем их соперникам. Первый гол гости забили на 33 минуте, в ворота «Иртыша» попал Никита Касаткин. Второй гол забил Марат Шайморданов на 67 минуте.
Добавим, что в ближайшее время «Челябинску» предстоит еще один выездной матч. Через 3 дня футболисты сыграют с «Динамо-Барнаул». Встреча состоится в Барнауле.
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