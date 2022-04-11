Челябинские футболисты обыграли соперников из Новотроицка

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Футбол 13+

11 апреля 2022, 14:33 Татьяна Михайлова

Фотография Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Спортсмены продолжают сражаться за награды первенств ФНЛ-2.

Футбольный клуб «Челябинск» провел первый домашний матч после межсезонья. Со счетом 4:1 южноуральцы одержали победу над «Ностой» из Новотроицка.

Первый гол челябинцы забили на 19-й минуте. Почти сразу после этого команда получила право на пенальти, и Никита Зырянов попал точно в ворота соперника. Во втором тайме «Челябинск» не сбавлял темп, однако «Носта» воспользовалась подходящим моментом и забила единственный гол. Это взбодрило южноуральских спортсменов. Они вернули себе преимущество в счете и сохранили его до конца встречи.

Стоит отметить, что следующие две игры челябинский клуб проведет в Омске и Барнауле.

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