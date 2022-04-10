«Ростов» одержал крупную победу над «Локомотивом»

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10 апреля 2022, 21:53 Борис Омельченко,

Сегодня, 10 апреля на стадионе Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия) состоялась встреча 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом». Арбитр поединка Ян Бобровский (Россия).

«Ростов» в прошлом туре прервал 4-матчевую домашнюю серию без побед в чемпионате, обыграв «Крылья Советов» со счётом 1:0. Благодаря успеху в предыдущем поединке клубу удалось увеличить отрыв от зоны стыков до 4 баллов. «Ростов» набрал 11 очков в домашних матчах в текущем сезоне – это 13-й результат в чемпионате. «Локомотив» в прошлом поединке выиграл у «Спартака» со счётом 1:0. Это 4-я победа «Локо» в 5 последних турах чемпионата России. Благодаря хорошему набору очков в предыдущих матчах команда приблизилась к четвёрке сильнейших и отстаёт от неё всего на 2 балла при 1 игре в запасе. «Локомотив» не уступил в 9 из 10 выездных поединков в текущем сезоне Премьер-лиги (3 победы, 6 ничьих) и забивал в гостях в 5 последних матчах в РПЛ.



Игра в Ростове началась, хозяева резво начали, пока контролируют мяч, пока всё довольно спокойно у нас. Полоз нанёс первый удар по воротам «Локомотива» из-за пределов штрафной площади, но уверенно играет в рамке Худяков. Неплохая атака «Ростова», Полоз справа ворвался в штрафную площадь соперника, от лицевой попытался прострелить в центр, но смог его накрыть Живоглядов. А у нас опасный момент! Полоз с линии штрафной площади отлично отыграл к линии вратарской на Комличенко, пытался Николай пробить, но ему помешал Тикнизян. А вот был ли удар по ноге? ВАР в действии. Смотрят судьи, бил ли Тикнизян по ноге Комличенко. Пауза у нас. Нет, пенальти тут не будет. Чисто сыграл Тикнизян в борьбе с Комличенко. Угловой подали хозяева, и последовал неприятный удар по воротам Худякова. Справился вратарь. Инициатива сейчас у хозяев. Забил Кухта с линии вратарской после розыгрыша углового, но в момент передачи на него он находился в явном положении "вне игры". ВАР это тоже подтвердил. Арбитр назначает пенальти в ворота «Ростова». ВАР проверяет пенальти и отменяет это предположение. На 34 мин. ростовчане открывают счет 1:0: Кирилл Щетинин! Байрамян слева отыграл на Полоза, Дмитрий сделал пас дальше в центр на Щетинина, который без замаха, практически с места из-за пределов штрафной пробил в девятку, и мяч от штанги влетел в сетку! Без шансов для Худякова! Данил Глебов стелился в подкате прямой ногой, а Наир Тикнизян на мяч откровенно не успел, в итоге наступил сверху на ногу полузащитнику "Ростова". Арбитр за это нарушение удаляет с поля Тикнизяна, показав прямую красную карточку. Гости остаются в уменьшенном составе. На 43 мин. ростовчане увеличивают преимущество до 2:0: отличная атака «Ростова». Передача к линии штрафной площади на Осипенко, который здорово развернулся, обыграв Едвая, и с разворота точно пробил в самый угол ворот Худякова. Очень содержательный первый тайм у нас получился. Именно поэтому Бобровский вынужден сразу 4 минуты добавить. Они уже истекли. Свисток на перерыв. Ну что сказать, «Ростов» сегодня просто лучше смотрится. То ли «Локомотив» в шоке, что пришлось на поезде на матч ехать, то ли бессмысленное, на мой взгляд, отстранение Лоськова и Пашинина, назначение Хапова сказывается. Ничего не могут сегодня показать гости, ну а хозяева играют в своё удовольствие. Ну ещё и карма за несостоявшееся удаление Бека в дерби точно имеет место быть.



У нас второй тайм и неплохая атака «Локомотива», пошла передача направо на ход Изидору, но и Песьяков вовремя из ворот выскочил, накрыв попытку удара от форварда гостей. Надо сказать, довольно спокойно начали второй тайм футболисты «Ростова», дают они гостям покатать мяч, но при этом темп игры у нас заметно спал. На 61 мин. ростовчане доводят счет до 3:0: Дмитрий Полоз (!) хорошая атака «Ростова», Байрамян выполнил отличный заброс из глубины налево в штрафную площадь соперника, где Полоз здорово принял мяч на грудь, а вторым касанием неотразимо пробил мимо голкипера в дальний угол. Глебов наносил удар по воротам с линии штрафной площади, и мяч угодил в руки Дмитрию Живоглядову, который получил жёлтую карточку. Арбитр назначает пенальти в ворота "Локо" за игру рукой Живоглядовым в штрафной. На 70 мин. пенальти исполняет Николай Комличенко, и счет становится 4:0. На 77 мин. арбитр за снос в штрафной назначает пенальти в ворота «Ростова» и Вильсон Изидор забивает ответный мяч 4:1: мощно под перекладину по центру пробил с точки форвард «Локомотива», без шансов для Песьякова, который прыгнул в угол, и таким образом был отыгран. Крупная победа хозяев. «Ростов» показал динамичную, уверенную игру, у "Локо" большие проблемы, а в турнирной таблице они опускаются на 6-е место.