«Ахмат» уступает классу «Зенита» - 0:2

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9 апреля 2022, 21:42 Борис Омельченко,

Сегодня, 09 апреля на стадионе Ахмат Арена (Грозный, Россия) состоялась встреча 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Арбитр матча Алексей Матюнин (Россия).

«Ахмат» поделил очки с «Арсеналом» в прошлом туре РПЛ (0:0). После зимней паузы у грозненцев всего 1 победа в 5 матчах в чемпионате России (2 ничьи, 2 поражения). Команда расположилась на 7-м месте и отстаёт от топ-6 уже на 4 балла. Еще ни разу не играл вничью дома в текущем сезоне Премьер-лиги. Грозненцы взяли 21 балл на родном стадионе в нынешнем чемпионате – это 5-й результат в РПЛ. «Зенит» поделил очки с «Сочи» в прошлом туре чемпионата России (0:0). Питерцы по-прежнему возглавляют таблицу Премьер-лиги, отрыв от идущего на 2-й строчке «Динамо» составляет 3 очка. «Зенит» взял 18 баллов в гостевых поединках в этом сезоне РПЛ – это 4-й результат в чемпионате.



Игра в Грозном началась и на 3-й мин Трошечкин выдал передачу на Харина, который оценил позицию Кержакова и пробил. Выше цели. Первый опасный момент. Бериша по левому краю прошёл, ушёл от двоих соперников, подачу исполнил, но пробить некому. Барриос сыграл на Кругового, тот по флангу на Юри Алберто, подача на Дзюбу, но через защитников "Ахмата" мяч не прошёл. В спокойном темпе проходит встреча, Дуглас Сантос выполнил заброс по флангу, мяч покинул пределы поля. Рисунок игры у зенитовцев часто меняется из-за чего возникают отдельные недопонимания между игроками. Игра вязкая, обе команды играют высокий прессинг. Опасный момент создал "Зенит", дважды бил Круговой, первый отбил голкипер Шелия, второй ушёл выше ворот. Мостовой прострелил в штрафную площадь, замкнуть некому. Малком уже с мячом, сыграл на Клаудиньо и снова отбор. Середина первого тайма, "Зенит" контролирует мяч, но в атаке пока у питерцев проблемы. Зенитовцы стали проваливаться в центре поля, и хозяева стали создавать опасные входы в штрафную. Четверть часа до конца первого тайма. Только "Зенит" переходит на чужую половину поля, как сразу опасный момент создаёт "Ахмат". Зенитовцы потеряли в качестве, на классе переиграть не получается уже вторую игру подряд. Нужны оперативные коррективы, нет реакции на опережение. С такой игрой "Зенит" потеряет очки сегодня. На 39 мин. Юри Алберто из-за штрафной открывает счет - 0:1: Мостовой подобрал мяч, отдал на Алберто, который быстро обработал сферу и направил ее за спину чуть вышедшего из ворот Шелии. Красота. Убежали в контратаку зенитовцы, но слегка замедлились на левом фланге, и вот уже накрывают Мостового. Первый тайм мы уже отыграли. Перерыв.

У нас уже второй тайм, плотный прессинг играет "Ахмат", пытаясь изменить ход встречи. ВАР включился в дело. Проверяют возможный пенальти в ворота "Ахмата". Ждем решения. Проверяли, кстати, подкат Богосаваца под Мостового, слегка спорно смотрелось, но решение: нет пенальти. В одиночку Малком хотел прорваться мимо сразу трех оппонентов на правом краю, закончилось все нарушением правил. Санкт-петербург комбинирует и доминирует на левом краю, Дзюба отдал классный пас пяткой, затем мяч вернулся к нему, и Артем прострелил. Без удара, но мяч сохранен. Клаудиньо надоела затяжная атака его команды, и он решился на дальний удар. Сильно мимо. На 90 мин. зенитовцы доводят счет до 0:2: Оздоев начал атаку "Зенита", обыгрался с Кузяевым, покатил мяч в центр на Ерохина, который переправил игровой снаряд в пустые ворота. Звучит свисток, "Зенит" побеждает, набирает 52 очка и продолжает лидировать в чемпионате.