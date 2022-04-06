Роман Абрамович «Гезтепе» не покупал

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6 апреля 2022, 16:32 Источник: sports.ru

Фото: ТАСС

Турецкие издания сообщили, что Роман Абрамович стал владельцем футбольного клуба «Гезтепе». Информация о возможной сделке просачивалась в СМИ еще 23 марта.



Ранее сообщалось, что российский бизнесмен через посредников ведет переговоры с владельцем турецкого клуба «Гезтепе» Мехметом Сепилом. При этом известно, что команда занимает одно из последних мест в турнирной таблице чемпионата Турции.



Однако позже выяснилось, что информация о покупке клуба не соответствует действительности.



«Абрамович ни с кем не связывался по поводу покупки клуба, ни с кем не встречался. Этого не было. О покупке клуба Абрамовичем мы узнали из СМИ, но это не так», – заявил вице-президент «Гезтепе» Талат Папатья.



Напомним, что в начале марта российский бизнесмен объявил о продаже лондонского «Челси».



