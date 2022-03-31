Футбольный клуб «Челябинск» готов к рестарту сезона

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Футбол

31 марта 2022, 13:57 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК "Челябинск"

Первая домашняя игра состоится 10 апреля.

В ближайшие выходные завершается зимнее межсезонье для ФНЛ-2, в которой играет футбольный клуб «Челябинск». После перерыва челябинцы отправятся в Ульяновск, чтобы 3 апреля сыграть с местной «Волгой». Эта команда является лидером турнирной таблицы.

Как прокомментировал капитан команды Виктор Курышев, во время межсезонья спортсмены интенсивно тренировались. «Настроение боевое, мы все в предвкушении игры и возобновления сезона», – отметил он.

Добавим, что первый домашний матч пройдет 10 апреля. «Челябинск» сыграет с новотроицкой «Ностой». Начало игры в 17 часов. По итогам 19 проведенных игр челябинские спортсмены занимают вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ-2 (группа 4).

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