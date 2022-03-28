Футбольный клуб «Динамо» приостановил все переговоры с игроками о новых контрактах из-за финансовых трудностей

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28 марта 2022, 16:21 Источник: sports.ru

Фото: fcdm.ru

Из-за тяжелой финансовой ситуации московское «Динамо» вернется к переговорам по контрактам с футболистами не раньше лета.



Известно также, что клуб не проводит переговоры с потенциальными новичками команды.



Ранее Евросоюз ввел санкции против президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина. Санкции против банка ВТБ – владельца «Динамо» – ввела также Великобритания. После этого ВТБ передал пакет акций клуба спортивному обществу «Динамо».



