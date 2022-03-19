В упорной битве «Ахмат» уступил «Локомотиву» - 2:3

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19 марта 2022, 18:59 Борис Омельченко,

Сегодня, 19 марта, на стадионе Ахмат Арена (Грозный, Россия) состоялась встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом». Арбитр поединка - Василий Казарцев (Россия). «Ахмат» в прошлом туре впервые в этом сезоне сыграл вничью, поделив очки с «Уралом» (0:0). После зимней паузы «Ахмат» набрал 4 балла и располагается на 6-м месте в таблице РПЛ. «Локомотив» в прошлом матче РПЛ уступил ЦСКА со счётом 1:2. Это 4-е поражение москвичей в 6 последних поединках в чемпионате России. «Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице, от топ-4 команда отстаёт уже на 7 очков.

Игра в Грозном началась, и первую желтую карточку получает ахматовец Швед буквально на первой минуте. Это нарушение закономерно, установка тренера Андрея Талалаева на игру - "агрессивный футбол, накрывать во время приема мяча, давить, не давать играть". У нас зачастую на поле больше битва, чем футбол. Не случайно за первые три тура после зимней паузы редкий матч проходил без красной карточки или пенальти. На 10 мин. "Локомотив" открывает счет - 0:1:! Жемалетдинов! Изидор разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил отличную подачу в центр штрафной площади после ошибки от Тимофеева. Рифат, в свою очередь, подработал мяч и грамотно перебросил его в левый угол ворот через Гудиева, который стремительно сокращал дистанцию. Лысцов в подкате пытался спасти свою команду, но сделать Виталию уже ничего не удалось. Бериша прошёл к углу штрафной площади по левому флангу, затем Бернард внешней стороной стопы выполнил отличную передачу в центр штрафной площади. Трошечкин в касание пробил в правый угол ворот, Худяков в прыжке перевёл мяч на угловой. На 20 мин. хозяева сравнивают счет 1:1: Трошечкин! Уткин с левой половины поля выполнил отличный заброс к центру штрафной площади, Едвай не смог перехватить мяч, в итоге Трошечкин вышел один на один с Худяковым и на этот раз Александр уверенно отправил мяч в правый угол ворот. Инициатива пока у "Ахмата", а тем временем арбитр дает уже 5-ю "желтую" карточку, прошло всего 27 мин. Хозяева поля продолжают осаду ворот "железнодорожников". Трошечкин в борьбе за мяч в центре поля с Мампаси оказался на газоне, Василий Казарцев после паузы дал свисток, но нарушения правил не зафиксировал. Видимо он уже начал привыкать к такому рисунку игры. На 39 мин. уже 6-ю "желтую" вынужден давать Василий Казарцев. Удивляет насколько разбалансированным сегодня выглядит "Локомотив", игроки не читают игру. А Казарцев продолжает раздавать "желтые" карточки - уже 9-ю. На последней 45 мин. "Ахмат" со штрафного делает счет 2:1: Даниил Уткин со стандарта закрутил мяч точно в правую штангу, это был угол Худякова, но голкипер "Локомотива" стал дёргаться раньше времени, в итоге он сам себя переиграл, а мяч от каркаса зашёл в сетку. Звучит свисток на перерыв. В первом тайме "Ахмат" и "Локомотив" порадовали нас очень активным и интересным футболом, который сопровождался сразу двумя забитыми голами со стороны хозяев поля. "Локомотив" в свою очередь забил первым, но затем как-то потерял контроль над игрой. Во втором тайме мы вправе ожидать от "железнодорожников" более яркой игры в атаке, но наверняка и "Ахмат" не будет прижиматься к своим воротам.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас сложится игра для "Локомотива". Московскому клубу нужно стараться играть первым номером, а иначе в этот вечер из Грозного "железнодорожники" могут и вовсе не увезти очков. Коновалов перестарался в борьбе за мяч и на левом углу штрафной площади задел по ногам Живоглядова. Характер игры пока не изменился, частые остановки мяча из-за нарушений разбивают игру на эпизоды. Голкипер "Локомотива" Даниил Худяков получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. На 54 мин. "железнодорожники" забивают ответный мяч и счет становится 2:2: Изидор! Кухта получил передачу на ход от Изидора к левому углу штрафной площади, сам же Вильсон совершил рывок к центру штрафной площади и получил хороший ответный пас. Далее Изидор уверенно пробил под правую штангу мимо Гудиева, который бросился сокращать дистанцию. Изидор пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел низом и не очень сильно, Гудиев в прыжке намертво поймал его. У нас очередное 12-е "желтое" предупреждение получает Игорь Коновалов. На 62 мин. "Локомотив" выходит вперед 2:3: Кухта! Угловой заработал "Локомотив". Жемалетдинов выполнил подачу к правому углу вратарской, Кухта сильно головой пробил в ближний угол ворот, Гудиев не смог зафиксировать мяч и в итоге он зашёл под ближнюю штангу. Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Локомотива" на ход Архипову, который был на грани офсайда. Артём пробросил мяч мимо Худякова, который играл на выходе, а затем голкипер "Локомотива" его невольно сбил, в свою очередь Архипов попал по голове Даниилу. Пауза в игре. Зафиксирован всё же офсайд по итогам прошлого эпизода у Архипова. Василий Казарцев быстро проконсультировался с судьями из комнаты VAR. Уткин получил мяч у радиуса штрафной площади, Даниил на исполнение пробил под левый угол ворот, Худяков в прыжке спокойно поймал мяч. Матч завершен, "Локомотив" побеждает, набирает 34 очка и поднимается на 6 место в чемпионате РПЛ.