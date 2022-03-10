Футболисты «Челябинска» сыграли с саратовским «Соколом»

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10 марта 2022, 07:43 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК "Челябинск"

Сейчас южноуральская команда находится на сборах в Сочи.

Клуб «Челябинск» провел контрольный матч с «Соколом» из Саратова. Обе сборные играют в ФНЛ-2. Встреча состоялась в Сочи, где челябинцы проходят тренировочные сборы в период межсезонья.

Матч завершился ничьей, 1:1. Первый гол забили саратовцы, южноуральцы практически сразу же сравняли счет.

Добавим, что Первенство России в рамках ФНЛ-2 возобновится уже скоро, 3 апреля. Первый матч футболисты «Челябинска» сыграют в Ульяновске, а вторая игра будет домашней. 10 апреля команда примет новотроицкую «Носту».

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