Невнятная игра «Динамо» и камбэк «Спартака» - 0:2

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6 марта 2022, 21:34 Борис Омельченко,

Сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена» состоялось московское дерби «Динамо» - «Спартак» в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ. Арбитр поединка - Сергей Карасев. Бело-голубые в последних официальных десяти играх одержали восемь побед при одной ничьей и одном поражении. Красно-белые выиграли четыре встречи, три раза разошлись миром и три раза потерпели поражение. Уже давно мы не видели интриги в РПЛ после зимней паузы. И «Динамо» с такой игрой может считаться претендентом на золотую медаль первенства наряду с «Зенитом».

Игра в Москве началась. Кофрие получил жёлтую карточку уже на 11-й секунде. Он отмахнулся от Смолова на правом фланге на своей половине поля. Шиманьски навесил к ближней штанге, а Сазонов пробил головой мимо створа ворот. Штрафной удар успеха динамовцам не принес. В атаку пошел "Спартак", и Кофрие оперативно заработал жёлтую карточку и для соперника. Против него возле штрафной "Динамо" сфолил Грулёв. Варела попробовал закинуть мяч вперёд по правому флангу, но Кофрие выставил ногу в сторону и прервал эту передачу. Бакаев вывел на ударную позицию Николсона по правому полуфлангу. Бальбуэна совершил подкат, и будет угловой. Мозес с правой стороны прострелил к ближней штанге, и Николсон в единоборстве с Сазоновым несильно пробил рядом со створом. Фомин ошибся в передаче в чужую штрафную, а то ведь мог быть точный проникающий пас. Пока спартаковцы выглядят интереснее, получается высокий прессинг и комбинационный проход в штрафную - здесь Мозес и Николсон задают тон. Есть нервозность в игре, появляется грубость, игроки команд много и "точно" размахивают руками. Много позиционной игры, и нет ударов по воротам, движение не совпадает с комбинацией. Скопинцев замутил дриблинг на левом фланге и прошёл Мозеса, но сфолил на Мартинсе. Пока нельзя сказать, что какая-то команда наиграла на гол.

Контрвыпад "Динамо". Грулёв прострелил с левого фланга, Шиманьски попробовал пробить в падении, мяч отскочил от него к левому углу вратарской, а там неудачно ударил пяткой Смолов. На 26 мин. спартаковцы ушли в контратаку и открывают счет 0:1: Шамар Николсон! Успех "Спартаку" принесла контратака. Бакаев пробил с правого полуфланга, случился рикошет от Сазонова, и Николсон, обработавший мяч грудью, поразил пустовавший левый угол. Тем интересней будет следить за матчей в дальнейшем. У динамовцев сегодня не получаются кроссы с флангов, они проваливаются.

Грулёв сохранил мяч в поле на левом фланге и сделал навес, с которым спартаковцы легко справились. После забитого гола «Спартак» отдал инициативу динамовцам. Чем это может грозить, известно. Почувствовав это, «красно-белые» организовали голевую атаку и на 38 мин. шикарным дальним ударом Куинси Промес положил мяч в правую девятку, и счет становится 0:2. "Спартак" сходил в контратаку после динамовского углового. Варела толкнул Бакаева и получил жёлтую карточку, ставшую для него второй в матче. За несколько секунд до конца первого тайма динамовец Варела получает вторую желтую карточку, в итоге красную, и во 2-ом тайме динамовцы будут играть в меньшинстве. Свисток на перерыв. Первый тайм стал неудачным для "Динамо" - "бело-голубые" пропустили два гола и получили удаление. Посмотрим, что будет в тайме втором.

Во 2-ом тайме - по замене в составах обеих команд. У "Динамо" вышел Паршивлюк, а у "Спартака" появился Литвинов вместо Кофрие. Николсон и Мартинс не смогли прорвать оборону "Динамо" и войти в чужую штрафную по центру. "Спартак" начинает позиционную атаку из глубины поля. Бакаев, смещаясь с правого края в центр, обвёл Захаряна и пробил низом во внешнюю сторону сетки. Зелимхан хотел углового, но судья показал, что Шунин выбьет мяч от ворот. Опасный стандарт исполняет Промес, но мяч пошел выше ворот. Пока не видно, за счёт чего "Динамо" собирается переламывать ход встречи. Спартаковцы медленно передают мяч друг другу и сбивают порывы и темп динамовцам. После подачи с правого фланга Нжи и Захарян не попали по мячу, а после доставки с левой стороны Тюкавин пробил в соперника. Чуть позже Захарян с дальней дистанции ударил низом в правую штангу, от которой мяч отскочил за лицевую. На 76 мин. динамовцы первый раз попали в створ ворот, но прямо в руки Селихова. Промес прострелил с правого полуфланга, а затем Умяров размашистым ударом с подбора отправил мяч чуть правее створа. Спартаковцы продолжают сушить игру, а динамовцы не могут разогнать атаку, какой-то околофутбольный дурман окутал динамовцев, они смирились с поражением. Звучит финальный свисток арбитра, и "Спартак" набирает 26 очков в таблице РПЛ.