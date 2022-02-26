Сегодня армейцы лучше: «Спартак» - «ЦСКА

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26 февраля 2022, 21:31 Борис Омельченко,

В субботу, 26 февраля, состоялся матч 19-го тура чемпионата России по футболу, в котором лицом к лицу сошлись два непримиримых соперника - «Спартак» и ЦСКА. На этот раз дерби «всея Руси» прошло на стадионе «Открытие Арена». Обе команды в зимнее трансферное окно совершали покупки и успели испытать новых футболистов в товарищеских матчах. Поэтому дебют многих новичков состоялся прямо в дерби. Арбитр матча - Виталий Мешков (Москва, Россия).

Стартовал матч на «Открытие Банк Арене». Пока - сумбурная игра в центре поля, команды не могут наладить позиционные атаки. Обе команды играют в высокий прессинг.

Промес справа с двадцати двух метров пробил немного левее ворот. Много борьбы пока в центре поля. Команды больше уделяют внимания позиционным моментам. Промес слева со штрафного сделал заброс к дальней штанге. Джикия сделал скидку в центр, где в верховой борьбе Жиго нарушил правила. Нервозность в игре обеих команд, много потерь мяча и остановок игры. Сейчас мяч больше контролируют армейцы, но без обострения. Карраскаль справа с восемнадцати метров пробил по воротам. Селихов не смог удержать мяч в руках, но и Заболотный на добивание не поспел. Красивую атаку провели армейцы, но до удара по воротам дело не дошло. Карраскаль справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Язиджи, удар которого с девятнадцати метров Селихов парировал.

ЦСКА выглядит убедительней в этом дерби. Темп игры упал, много грубой игры в отборе мяча, остановки разрушают стройность игры. Мы видим медленные «качели», а уже идет 36 минута матча. Обляков слева прорвался в штрафную площадь, получил пас от Язиджи, но пробил Иван низом в дальний угол неудачно. Армейцы катают мяч на своей половине поперек поля и не видят продолжения, медленная игра позволяет сопернику вернуться в защиту. Не просматривается рисунок игры спартаковцев, непонятно за счет чего они собираются добиться успеха. Хозяева поля пытаются переломить ход встречи. Мозес справа выкатил мяч на Промеса, который с линии штрафной площади пробил в правую штангу. Три угловых подряд подавали армейцы, но техника игроков нападения подвела. Первый тайм завершен безрезультатно. Армейцы выглядели интереснее, свежее, лучше двигались и пытались играть комбинационно. Обидно, что «Спартак» потерял в качестве, выиграть на классе не получается. Посмотрим, что покажет игра дальше.

Второй тайм в Москве. Опасный штрафной заработали армейцы. Мартинс завалил на газон Язиджи перед штрафной площадью «Спартака». Двадцать метров до ворот. И на 49 мин. турецкий новичок Язиджи открыл счет - 0:1. Он со штрафного точно пробил в обвод стенки в левый угол. Новый армейский игрок Хорхе Караскаль в центре поля отобрал мяч у Умярова, пошёл вперёд со смещением в центр, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с правой штангой. Простил спартаковцев Хорхе. Промес справа вывел к воротам Зобнина, который не смог переиграть Акинфеева. Фукс не позволил сыграть на добивании Соболеву. Спартаковцы пытаются переломить ход встречи, но у них долгое комбинирование без обострения. Футболисты «Спартака» нервничают и допускают слишком много ошибок. Армейцы грамотно выстроили оборону и играют на контратаках. На 79 минуте - красивая комбинация армейцев, её начал дриблингом Караскаль. Он передал мяч Облякову, тот выкатил мяч на Зайнутдинова, который с девятнадцати метров низом точно пробил в левый угол. Счет становится - 0:2. Матч завершен и победил сильнейший.