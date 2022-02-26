«Сочи» - «Арсенал» уверенная победа хозяев 2:0

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26 февраля 2022, 19:40 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 26 февраля на стадионе Фишт (Сочи, Россия) состоялся матч Сочи – Арсенал в рамках турнира Россия - Премьер-Лига, 19-й тур. Арбитр поединка Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия). «Сочи» ушел на зимнюю паузу после яркой победы над «Спартаком» - 3:0. Смогут ли подопечные Владимира Федотова вернуться с перерыва не менее эффектно? В 19-м туре в Сочи пожаловал «Арсенал», который сражается за сохранение прописки и настроен покусать одного из лидеров РПЛ. У «Арсенала» большие проблемы - зона вылета в одном шаге, а игры - нет. Тулякам нужен хороший старт во второй половине чемпионата.



Стартовал матч на Фиште под проливным дождем и порывистом ветре. В центре поля проходят первые минуты встречи Соперники по очереди владеют мячом. Сочинцы остро атакуют: Заика справа прострелил на Бурмистрова, чей удар в касание успел заблокировать Сокол. Ангбан от углового флага навесил на Терехова, который в падении головой пробил рядом с правой штангой. Заика за симуляцию получил жёлтую карточку. Марков на чужой половине поля локтем ударил в верховой борьбе Юрганова и получил жёлтую карточку.



«Арсенал» постепенно освоился на поле и всё чаще начинает комбинировать в центре. Кингс Кангва от углового флага навесил к ближней штанге, где вверху всех опередил Касьерра. Мяч выбит от ворот. Присел «Сочи» у своих ворот под давлением туляков. Вновь «Арсенал» уверено расположился на чужой половине поля, но к воротам соперников гости пока не подходят. Смольников справа навесил к воротам, где Заика опередил Давиташвили и выбил мяч за пределы поля. Удар Кингса Кангва с восемнадцати метров заблокировал Родригао Жоаозиньо, разыграл угловой удар с Бурмистровым и навесил к дальней штанге. Коченков не добрался до мяча, а Юрганов пяткой сделал скидку на Касьерру. После удара головой Матео футбольный снаряд сверху опустился на сетку ворот. Первый тайм завершился безрезультатно.



Второй тайм в Сочи. Прохин справа навесил в центр штрафной площади. Мяч опускался на ногу Юсупову, но соперники опередили Артура. На 50 мин. сочинцы открывают счет 1:0: Ангбан! Цаллагов справа выдал пас к воротам на Касьерру. Мяч от ноги Коченкова взмыл вверх, где первым затылком сыграл Ангбан и открыл счёт в матче. Давиташвили слева вырвался к воротам и пробил в дальний угол. Адамов сумел выбросить ногу в сторону и отбить мяч. ВАР решил проверить эпизод со стыком Родригао с Эвансом Кангва на предмет пенальти. Безбородов пошёл смотреть повтор. Безбородов посмотрел и пенальти не назначил.



Родригао не пропустил справа в штрафную площадь Гулиева. Сокол ударил по ногам Ангбана в штрафной площади. Пенальти! Юсупов с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол, а Коченков прыгнул в другую сторону и счет становится 2:0. После навеса Мелкадзе справа Попов с пятнадцати метров пробил в падении через себя. Коченков мяч поймал. Звучит финальный свисток, Сочи побеждают, набирают три очка и в таблице у них 34 очка.