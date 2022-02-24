В России футбольные фанаты бойкотируют матчи своих команд

В субботу должен возобновиться чемпионат России по футболу. Зимний перерыв прервет самое принципиальное дерби: обновленный «Спартак» с новым тренером Паоло Ваноли встретится с изменившимся ЦСКА. Главное дерби страны станет особенным, поскольку его собираются бойкотировать фанаты клубов.
В декабре 2021 года Госдума РФ приняла закон о введении паспорта болельщика. Известно, что уже со следующего сезона матчи РПЛ будет невозможно посещать без нового документа. В связи с этим фанаты 15 из 16-ти клубов РПЛ (кроме «Ахмата») объявили бойкот, отказавшись от посещения матчей любимых команд на стадионах.
«Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона», - заявила «Фратрия», фанатское объединение «Спартака».
Стало известно, что болельщики клуба отказались и от визуальной поддержки команды в матче с ЦСКА: они не собираются растягивать на секторах стадиона никаких баннеров.
Фанаты ЦСКА не хотели отказываться от посещения матчей до начала запуска Fan ID, но теперь их позиция изменилась. Ведущие объединения «красно-синих» приняли бессрочное решение о тотальном бойкоте посещения футбольных матчей на российских стадионах, начиная с возобновления чемпионата после зимней паузы.
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